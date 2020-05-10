Родное село маршала Баграмяна под оккупацией Азербайджана

Великая Отечественная стала колоссальным испытанием для всех народов СССР. Все для фронта и все для победы — с этой мыслью целых четыре года жили миллионы советских граждан, испытывая тяжелейшие лишения и не жалея ничего — вплоть до жизни. Армянский народ, наряду с другими, внес посильный вклад в общее дело — и этот вклад можно назвать поистине бесценным.

Маленькая горная республика, численность которой составляла к началу войны всего около 1,5 миллиона человек, отправила на фронт около 20% своего населения. Не менее активным был вклад армян из других республик Союза, особенно жителей Нагорного Карабаха, а также представителей армянской диаспоры по всему миру.

Входившее тогда в состав Азербайджанской ССР знаменитое армянское село Чардахлу стало настоящим символом патриотизма и воинской доблести: отсюда на фронт ушло 1200 бойцов. Более половины из них были награждены орденами и медалями, двое — Иван Баграмян и Амазасп Бабаджанян стали маршалами, двенадцать — генералами. Семерым чардахлинцам было присвоено звание Героя Советского Союза.

Всего в Великой Отечественной войне приняло участие около 600 тысяч армян. Часть их была сосредоточена в национальных дивизиях — за время войны таких было создано шесть.

За подвиги в ходе войны 106 военнослужащих-армян удостоились звания Героя Советского Союза. Маршал Баграмян и легендарный летчик гвардии подполковник Нельсон Степанян были дважды награждены золотой звездой Героя. 26 армян стали полными кавалерами ордена Славы всех трех степеней.

На полях сражений войсками командовало 68 генералов-армян, один адмирал (И. С. Исаков) и один маршал авиации (С. А. Худяков). После войны 86 армянам было присвоено генеральское, а 9 — адмиральское звание. Таким образом, в общей сложности генеральское и адмиральское звания были присвоены 165 армянам-участникам войны.

В 1955 г. И. Х. Баграмян стал Маршалом Советского Союза, а И. С. Исаков — Адмиралом флота СССР. В 1969 г. А. Х. Бабаджаняну было присвоено звание маршала бронетанковых войск, а в 1975 г. — Главного маршала бронетанковых войск.

Память о великих сынах-героях войны и сегодня свято чтут на их Родине. К сожалению, родное село А. Бабаджаняна и И. Баграмяна — карабахское Чардахлу — остается под азербайджанской оккупацией. Коренных жителей-армян отсюда изгнали более 30 лет назад, а памятники и музеи в честь маршалов-победителей были разрушены.

Зимой 1943 года по инициативе викария Католикоса Всех Армян Геворга Чорекчяна были выделены средства на формирование танковой колонны, получившей название «Давид Сасунский» (в первой колонне было 21, а во второй — 22 танков «Т-34»). Воинское соединение было названо так в честь любимого героя армянского народа — персонажа одноименного средневекового армянского эпоса.

Одним из самых знаменитых национальных подразделений стала 89-я стрелковая Таманская Краснознаменная орденов Красной Звезды и Кутузова дивизия, сформированная в Ереване в декабре 1941 года. Бойцы дивизии вступили в войну в предгорьях Кавказа и участвовали во многих важных операциях. Свое название дивизия получила во время освобождения Таманского полуострова. В победном мае 1945-го армянские бойцы вошли в Берлин.

Отдельно стоит отметить участие в войне армян Диаспоры.

Золотыми буквами вписал свое имя в историю Мисак Манушян — Национальный герой Франции, один из лидеров Сопротивления, командовавший интернациональной бригадой антифашистов. Вместе с бойцами своего отряда он был казнен фашистами осенью 1943 года, посмертно удостоен ордена «Почётного легиона». В 1978 году близ Парижа Манушяну был установлен памятник, на котором высечены слова: «Слава тому, кто погиб за то, чтобы жила Франция».

В составе партизанских отрядов на территории Европы, а также в войсках союзников на различных театрах военных действий сражалось более 20 тысяч армян. Особого упоминания достоин подвиг Эрнеста Дервишяна, который в ожесточенных боях в Италии сумел занять важные позиции и взять немецкий отряд в плен. Тогда лейтенант, а впоследствии полковник Дервишян был удостоен высшей военной награды США — Медали почета.

«В победе над фашизмом армяне, начиная с рядового и кончая маршалом, обессмертили свои имена не тускнеющей славой мужественных воинов», — эти слова принадлежат Маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Лучше, пожалуй, и не скажешь.

Источник: РЕГНУМ