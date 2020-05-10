 
  • 13:00 – Ответ Баку из Еревана | «СКЛЕРОЗ АЛИЕВА КРЕПЧАЕТ» Почему Алиев забыл Фаталибейли и Расулзаде 
  • 12:11 – Родное село маршала Баграмяна под оккупацией Азербайджана 
  • 10:00 – Будут на реке Араксе и другие ГЭС Ирана и Арцаха | Крупные проекты Ирана и Арцаха 
  • 13:00 – Ответ Баку из Еревана | «СКЛЕРОЗ АЛИЕВА КРЕПЧАЕТ» Почему Алиев забыл Фаталибейли и Расулзаде 
  • 15:38 – «Жена меня любит или использует?» 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

Родное село маршала Баграмяна под оккупацией Азербайджана

Великая Отечественная стала колоссальным испытанием для всех народов СССР. Все для фронта и все для победы — с этой мыслью целых четыре года жили миллионы советских граждан, испытывая тяжелейшие лишения и не жалея ничего — вплоть до жизни. Армянский народ, наряду с другими, внес посильный вклад в общее дело — и этот вклад можно назвать поистине бесценным.

«Мать Армения» — монумент в честь победы Советского Союза в Великой Отечественной войне в Ереване

Маленькая горная республика, численность которой составляла к началу войны всего около 1,5 миллиона человек, отправила на фронт около 20% своего населения. Не менее активным был вклад армян из других республик Союза, особенно жителей Нагорного Карабаха, а также представителей армянской диаспоры по всему миру.

Входившее тогда в состав Азербайджанской ССР знаменитое армянское село Чардахлу стало настоящим символом патриотизма и воинской доблести: отсюда на фронт ушло 1200 бойцов. Более половины из них были награждены орденами и медалями, двое — Иван Баграмян и Амазасп Бабаджанян стали маршалами, двенадцать — генералами. Семерым чардахлинцам было присвоено звание Героя Советского Союза.

 
Ованес/Иван Баграмян

Всего в Великой Отечественной войне приняло участие около 600 тысяч армян. Часть их была сосредоточена в национальных дивизиях — за время войны таких было создано шесть.

За подвиги в ходе войны 106 военнослужащих-армян удостоились звания Героя Советского Союза. Маршал Баграмян и легендарный летчик гвардии подполковник Нельсон Степанян были дважды награждены золотой звездой Героя. 26 армян стали полными кавалерами ордена Славы всех трех степеней.

Нельсон Степанян

На полях сражений войсками командовало 68 генералов-армян, один адмирал (И. С. Исаков) и один маршал авиации (С. А. Худяков). После войны 86 армянам было присвоено генеральское, а 9 — адмиральское звание. Таким образом, в общей сложности генеральское и адмиральское звания были присвоены 165 армянам-участникам войны.

Иван Исаков

В 1955 г. И. Х. Баграмян стал Маршалом Советского Союза, а И. С. Исаков — Адмиралом флота СССР. В 1969 г. А. Х. Бабаджаняну было присвоено звание маршала бронетанковых войск, а в 1975 г. — Главного маршала бронетанковых войск.

Амазасп Бабаджанян

Память о великих сынах-героях войны и сегодня свято чтут на их Родине. К сожалению, родное село А. Бабаджаняна и И. Баграмяна — карабахское Чардахлу — остается под азербайджанской оккупацией. Коренных жителей-армян отсюда изгнали более 30 лет назад, а памятники и музеи в честь маршалов-победителей были разрушены.

Зимой 1943 года по инициативе викария Католикоса Всех Армян Геворга Чорекчяна были выделены средства на формирование танковой колонны, получившей название «Давид Сасунский» (в первой колонне было 21, а во второй — 22 танков «Т-34»). Воинское соединение было названо так в честь любимого героя армянского народа — персонажа одноименного средневекового армянского эпоса.

Танковая колонна «Давид Сасунский»

Одним из самых знаменитых национальных подразделений стала 89-я стрелковая Таманская Краснознаменная орденов Красной Звезды и Кутузова дивизия, сформированная в Ереване в декабре 1941 года. Бойцы дивизии вступили в войну в предгорьях Кавказа и участвовали во многих важных операциях. Свое название дивизия получила во время освобождения Таманского полуострова. В победном мае 1945-го армянские бойцы вошли в Берлин.

89-я стрелковая Таманская Краснознамённая орденов Кутузова и Красной Звезды дивизия — одна из 7 армянских дивизий в составе ВС СССР.

Отдельно стоит отметить участие в войне армян Диаспоры.

Золотыми буквами вписал свое имя в историю Мисак Манушян — Национальный герой Франции, один из лидеров Сопротивления, командовавший интернациональной бригадой антифашистов. Вместе с бойцами своего отряда он был казнен фашистами осенью 1943 года, посмертно удостоен ордена «Почётного легиона». В 1978 году близ Парижа Манушяну был установлен памятник, на котором высечены слова: «Слава тому, кто погиб за то, чтобы жила Франция».

Мисак Манушян

В составе партизанских отрядов на территории Европы, а также в войсках союзников на различных театрах военных действий сражалось более 20 тысяч армян. Особого упоминания достоин подвиг Эрнеста Дервишяна, который в ожесточенных боях в Италии сумел занять важные позиции и взять немецкий отряд в плен. Тогда лейтенант, а впоследствии полковник Дервишян был удостоен высшей военной награды США — Медали почета.

Эрнест Дервишян

«В победе над фашизмом армяне, начиная с рядового и кончая маршалом, обессмертили свои имена не тускнеющей славой мужественных воинов», — эти слова принадлежат Маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Лучше, пожалуй, и не скажешь.

Источник: РЕГНУМ



  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 29


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Послание премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна по случаю 75-летия Победы, Дня освобождения Шуши и формирования Армии обороны Арцаха
    » В Азербайджане музей двух героев-армян ВОВ превратили в чайхану | МК
    » МИД Армении раскритиковал Алиева: Когда в поселке Чардахлу будут восстановлены памятники маршалам Баграмяну и Бабаджаняну?
    » Армяне в Великой Отечественной войне | вклад и заслуги
    » "В победе над фашизмом армяне обессмертили свои имена не тускнеющей славой" | ОДКБ
    » Многовековая дружба россиян и армян остается залогом укрепления взаимного стратегического партнерства | Сергей Лавров
    » Глава Союза армян Украины поздравил с Днём победы
    » Президент Армении А.Саркисян: В момент угрозы армянский народ консолидируется, целью становится победа
    » В посольстве России в Армении состоялся торжественный прием по случаю 74-ой годовщины Победы СССР
    » Армения и Арцах отмечают 9 мая тройной праздник
    » В Ереване впервые прошло шествие «Бессмертный полк»
    » Певица Алсу получила медаль
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Ответ Баку из Еревана | «СКЛЕРОЗ АЛИЕВА КРЕПЧАЕТ» Почему Алиев забыл Фаталибейли и Расулзаде

    • 13:00
    • 30
    • 0

    Родное село маршала Баграмяна под оккупацией Азербайджана

    • 12:11
    • 30
    • 0

    Как предотвратить стресс? Пошаговый план действий

    • 11:15
    • 31
    • 0

    Правда ли, что женщины любят ушами, а мужчины – глазами

    • 21:27
    • 72
    • 0

    Cостоялась встреча Никола Пашиняна и Бако Саакяна

    • 20:30
    • 67
    • 0

    Послание премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна по случаю 75-летия Победы, Дня освобождения Шуши и формирования Армии обороны Арцаха

    • 20:08
    • 69
    • 0

    «Жена меня любит или использует?»

    • 15:38
    • 71
    • 0

    Премьер-министр Никол Пашинян с официальным визитом посетил Республику Арцах

    • 15:08
    • 76
    • 0

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Армении находятся в парке «Победы» в Ереване

    • 11:48
    • 73
    • 0

    Предатели войны | Азербайджанский Легион СС - они же пособники Гитлера

    • 11:22
    • 113
    • 0

    Игры, в которые играют победители

    • 11:15
    • 83
    • 0

    Азербайджанский легион Вермахта | Die Deutsche Wochenschau

    • 11:00
    • 95
    • 0

    Будут на реке Араксе и другие ГЭС Ирана и Арцаха | Крупные проекты Ирана и Арцаха

    • 10:00
    • 104
    • 0

    Жаворонки больше рожают, а совы чаще занимаются сексом

    • 21:27
    • 80
    • 0

    Путин и Мирзиёев отметили важность сохранения памяти о героическом подвиге народа в ВОВ

    • 18:12
    • 86
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58249
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 53549
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48236
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43798
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 39287
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37659
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36171
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33755
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31930
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30828
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24582
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23615
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23498
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 21700
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21368
    • 0

    Ответ Баку из Еревана | «СКЛЕРОЗ АЛИЕВА КРЕПЧАЕТ» Почему Алиев забыл Фаталибейли и Расулзаде

    • 13:00
    • 30
    • 0

    Родное село маршала Баграмяна под оккупацией Азербайджана

    • 12:11
    • 30
    • 0

    Cостоялась встреча Никола Пашиняна и Бако Саакяна

    • 20:30
    • 67
    • 0

    Послание премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна по случаю 75-летия Победы, Дня освобождения Шуши и формирования Армии обороны Арцаха

    • 20:08
    • 69
    • 0

    Премьер-министр Никол Пашинян с официальным визитом посетил Республику Арцах

    • 15:08
    • 76
    • 0

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Армении находятся в парке «Победы» в Ереване

    • 11:48
    • 73
    • 0

    Предатели войны | Азербайджанский Легион СС - они же пособники Гитлера

    • 11:22
    • 113
    • 0

    Азербайджанский легион Вермахта | Die Deutsche Wochenschau

    • 11:00
    • 95
    • 0

    Будут на реке Араксе и другие ГЭС Ирана и Арцаха | Крупные проекты Ирана и Арцаха

    • 10:00
    • 104
    • 0

    В Арцахе реализуется крупный энергетический проект с Ираном

    • 16:47
    • 139
    • 0

    Путин и Мирзиёев отметили важность сохранения памяти о героическом подвиге народа в ВОВ

    • 18:12
    • 86
    • 0

    Представитель ООН высоко оценила меры борьбы с пандемией в Туркменистане

    • 19:55
    • 234
    • 0

    В Туркменистане открыли первую зоогостиницу

    • 16:07
    • 88
    • 0

    Таджикистанцам посоветовали больше радоваться в целях защиты от COVID-19

    • 17:30
    • 77
    • 0

    Мирзиёев и Токаев обсудили последствия ЧП на Сардобинском водохранилище

    • 14:47
    • 95
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА