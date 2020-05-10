Ответ Баку из Еревана | «СКЛЕРОЗ АЛИЕВА КРЕПЧАЕТ» Почему Алиев забыл Фаталибейли и Расулзаде

Мамед Эмин Расулзаде | Фашист, большой друг и соратник Гитлера



В годы войны нацистская Германия вынашивала большое количество амбициозных геополитических планов и проектов. Некоторые из них так и остались на бумаге или больной фантазией военных преступников. Но ряд планов нацисты все-таки попытались воплотить в жизнь.Одним из таких проектов был «Свободный Кавказ», согласно которому будущий рейхкомиссариат должен был быть сформирован при помощи местных мусульманских народов. Неизвестно, почему нацисты сделали ставку именно на мусульман, но это себя оправдало. Создавались национальные комитеты и национальные подразделения – легионы. Одним из самых многочисленных стал азербайджанский легион – Der Aserbaidschanische Legion.Нацисты умело подходили к делу, используя для вербовки военнопленных и находящихся в эмиграции азербайджанцев их элиту в лице прозябавших в Европе мусаватистов. Основатели «Азербайджанской демократической республики» бежали с Южного Кавказа после его советизации и ожидали удобного случая для мести. Также было создано «Азербайджанское правительство». В него вошли эмигранты-мусаватисты, в том числе Халил Хасмамедов, Мамед Эмин Расулзаде и другие «первые демократы», отцы-основатели азербайджанской государственности как таковой.Особого упоминания достоин бывший президент Азербайджанской Демократической республики Мамед Эмин Расулзаде, неоднократно посещавший Берлин, где он проводил встречи с нацистской верхушкой и вербовал азербайджанских добровольцев для Вермахта. После поражения нацистов Расулзаде не сдался, а продолжал подрывную деятельность, уже помогая «легионерам» бежать от правосудия в Турцию.Благодаря Расулзаде был завербован советский офицер, а затем руководитель «Азербайджанского национального комитета» и один из активных командиров «Азербайджанского легиона» Абдуррахман Фаталибейли. В конечном итоге он попал в плен к британцам и еще долгое время «боролся» против Советского Союза. В Мюнхене Фаталибейли руководил азербайджанской редакцией радиостанции «Свобода».Вот как описывал Расулзаде встречу с Фаталибейли после смерти последнего:«Познакомился с одним интересным, понятливым солдатом. Он был удовлетворен, услышав от меня идеи основ национальной борьбы. Азербайджанский национальный комитет ничего не смог объяснить немцам о своих намерениях. Гитлер твердил, что не желает видеть никакого комитета. В итоге он приказывает создать «Персонал связи», который поможет поддерживать связь легионеров со штабами армий. Главой азербайджанского персонала был назначен покойный А.Фаталибейли».Коллаборационист Фаталибейли отличился не только на политическом поприще, он успел также принять участие в боях против своих бывших сослуживцев. Азербайджанский «легионер» Шамиль Атабек так описывает «подвиги» Фаталибейли: «Начиная с 1942 года, А. Фаталибейли вместе с легионерами находился на фронте. Вскоре героизм находящихся под его командованием легионеров начал восхищать немцев».Батальоны Азербайджанского легиона принимали участие в боях с Красной армией в Крыму, на Кавказе, Белоруссии, Польше и Украине. По воспоминаниям начальника штаба немецкой (гитлеровской – как лучше) группы армий «А» генерал-лейтенанта Грайфенберга, азербайджанские батальоны «действовали в крупных лесных районах часто полностью самостоятельно, успешно боролись с бандами и отрядами противника и внесли большой вклад в дело обеспечения умиротворения этих районов».Азербайджанские легионеры также приняли участие в подавлении Варшавского восстания. Историк Сергей Дробязко так описывал участие мусульманских легионов в этой операции:«Самое активное участие в боях с повстанцами приняли части бригады Каминского (сводный полк в составе. 1700 человек с 4 танками, 1 САУ и 2 гаубицами), 1-й восточно-мусульманский (сформированный на основе частей Туркестанского, Азербайджанского и Волжско-татарского легионов), 5-й кубанский казачий полк Казачьего стана, 209, 572, 631, III/57 и 69-й казачьи батальоны, а также два батальона 111-го азербайджанского полка (I/111-й и II-й батальон «Бергман»)».О том же пишет в недавно опубликованной в «Независимой газете» статье член Союза журналистов Москвы, доктор технических наук Григорий Шехтман: «На непосредственное подавление восстания немцы кинули русских и украинских эсэсовцев Каминского, части «Казачьего стана», азербайджанские батальоны и карательный полк из уголовников».Однако все эти преступления Фаталибейли и других азербайджанских пособников фашистов не мешают их потомкам в современном Азербайджане чтить память коллаборационистов и предателей. Между тем единственной заслугой этого деятеля так и осталось командование «Азербайджанским легионом» и дальнейшая антисоветская деятельность.Более того, по случаю 100-летия Азербайджанской демократической республики при финансировании научного фонда президента Азербайджана был снят документальный фильм о «подвигах» Фаталибейли, который никакого отношения к АДР не имел. Если Мамед Эмин Расулзаде и другие мусаватисты по крайней мере внесли вклад в создание азербайджанского государства как такового, что, конечно, никак не оправдывает факт их сотрудничества с нацистами, то Фаталибейли стоит в одном ряду с такими изменниками, как генерал Власов или многочисленные полицаи на оккупированных территориях.