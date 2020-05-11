Российская сторона может ввести ограничения для автоперевозчиков из Турции

Глава минтранса Российской Федерации Евгений Дитрих и министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу пообщались по телефону, в ходе беседы они обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в области международных перевозок грузов автомобильным транспортом. Об этом SNG.Today 11 мая сообщили введомства.

Важно отметить, что разговор между министрами шёл о снятии ограничений для грузоперевозчиков из России при въезде на турецкую территорию.

Адиль Караисмаилоглу отметил, что «скоро» турецкая сторона снимет все введённые ранее ограничения, по этому вопросу.

Российская сторона подчеркнула, что в случае, если ограничения не снимут, то в отношении турецких автоперевозчиков примут зеркальные меры. То есть, с 23 часов 11 мая 2020 года, Россия закроет границы для прибывающих автогрузов из Турции.

Подчеркнём, что такую меру примут, если Анкара не снимет ограничения для перевозчиков из России.

В связи с этим, стороны договорились приложить совместные усилия для обеспечения грузоперевозок без ограничений.