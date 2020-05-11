Российская сторона может ввести ограничения для автоперевозчиков из Турции

Важно отметить, что разговор между министрами шёл о снятии ограничений для грузоперевозчиков из России при въезде на турецкую территорию.
Адиль Караисмаилоглу отметил, что «скоро» турецкая сторона снимет все введённые ранее ограничения, по этому вопросу.
Российская сторона подчеркнула, что в случае, если ограничения не снимут, то в отношении турецких автоперевозчиков примут зеркальные меры. То есть, с 23 часов 11 мая 2020 года, Россия закроет границы для прибывающих автогрузов из Турции.
Подчеркнём, что такую меру примут, если Анкара не снимет ограничения для перевозчиков из России.
В связи с этим, стороны договорились приложить совместные усилия для обеспечения грузоперевозок без ограничений.