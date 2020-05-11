В Кишинёве обязательными мерами будет ношение масок в общественных местах

Градоначальник столицы Молдавии Ион Чебан 11 мая сообщил об ограничениях и принимаемых мерах безопасности, учитывая риск заражения эпидемией коронавируса. По словам примара, после снятия карантинного режима в Кишинёве, граждане всё равно обязаны будут носить медицинские маски при выходе на улицу и в общественных местах, где бывает массовое скопление людей. Об этом сообщается на официальном сайте

Мэр подчеркнул, что данная мера с обязательным ношением масок применяется не менее чем в 50 республиках.

Чебан призвал население Молдовы отнестись к этим шагам серьёзно и охранять друг друга от инфицирования пандемией.

До какого времени будет действовать это ограничение, примар не сообщил.

Кроме того, глава столичной администрации уточнил, что запись в детские сады уже открыта, но когда они начнут работать пока неизвестно.

Также, по словам градоначальника, после 19 мая текущего года мэрия планирует приобрести автобусы и троллейбусы, так как в Кишинёве существуют большие проблемы с транспортом. Но ещё не все муниципальные советники поддержали данную идею.