В Кишинёве обязательными мерами будет ношение масок в общественных местах

Мэр подчеркнул, что данная мера с обязательным ношением масок применяется не менее чем в 50 республиках.
Чебан призвал население Молдовы отнестись к этим шагам серьёзно и охранять друг друга от инфицирования пандемией.
До какого времени будет действовать это ограничение, примар не сообщил.
Кроме того, глава столичной администрации уточнил, что запись в детские сады уже открыта, но когда они начнут работать пока неизвестно.
Также, по словам градоначальника, после 19 мая текущего года мэрия планирует приобрести автобусы и троллейбусы, так как в Кишинёве существуют большие проблемы с транспортом. Но ещё не все муниципальные советники поддержали данную идею.