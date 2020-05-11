Военный парад в Минске стал символом мира и единства

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 9 мая произнёс торжественную речь на параде в честь 75 годовщины Победы. В ней он отметил, что триумфальное шествие в Минске совершено в честь всех советских бойцов защищавших Родину. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе белорусского лидера

Развивая тему, глава государства сказал, что в этот день всё прогрессивное общество чтит подвиг отцов и дедов, освободивших мир от нацизма. Их нелёгкая дорога к победе, омыта слезами близких людей, пропитана кровью погибших товарищей и овеяна пеплом сгоревших городов.

Свободное поколение преклоняет колени перед многонациональной армией героев. В неё вошли — русские, белорусы, казахи, таджики, туркмены, узбеки, кыргызы, грузины, армяне, азербайджанцы, молдаване и представители других народов.

В этом контексте, Александр Лукашенко указал на трагедию, которую перенёс белорусский народ. Президент сказал, что праздник свят для каждого жителя страны, тяжести той войны несоизмеримы ни с какими сложностями современности. Даже сама мысль об изменении традициям, которые на протяжении 75 лет, славят бессмертный подвиг, для нас недопустима, подчеркнул белорусский лидер.