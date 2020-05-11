Звание «Мать-героиня» получили 678 украинок

За материнскую самоотверженность 678 украинских женщин получили звание «Мать-героиня». Соответствующий указ был подписан 10 мая президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе лидера страны.

Почётное звание получают матери, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых или более детей. Согласно статистике, наибольшее количество награждённых граждан проживают в Волынской области. Число соответствующих женщин в регионе составило 108 человек.

В начале текущего года народные депутаты предложили выплачивать указанным представительницам прекрасного пола вознаграждение в размере около 783 долларов. Они также выступили за снижение возраста, в котором соответствующие граждане выходят на пенсию, до 50 лет при стаже работы от 15 лет.

Соответствующее вознаграждение, согласно законопроекту, будет в 10 раз превышать прожиточный минимум для трудоспособных лиц. Кроме того, данный процесс подразумевает предоставление жилья женщинам, которые нуждаются в улучшении надлежащих условий. Проект закона также включает ежемесячную доплату в размере 50% от обычного размера пенсии.

Напомним, что в декабре 2019 года Зеленский присвоил почётное звание «Мать-героиня» 847 женщинам. По словам президента, награды получили многодетные мамы, которые создали все необходимые условия для умственного и физического развития детей.