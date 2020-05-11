Узбекистан стал наблюдателем в ЕАЭС

Под руководством председателя Олий Мажлиса Узбекистана Танзилы Нарбаевой, на 4-ом пленарном заседании, сенаторы 11 мая одобрили сотрудничество Узбекистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом FMG.NEWS сообщили вверхней палаты парламента.

Более того, этот вопрос обсудили в Каракалпакстане, и областные, городские, районные собрания народных депутатов.

По мнению проголосовавших и сторонников, налаживание партнёрства в рамках ЕАЭС, поможет увеличить объём внешней торговли, а также реализацию крупных инвестиционных проектов, развитие региональных связей.

В частности, сотрудничество поспособствует темпу роста экспорта сельхозпродукции в страны входящие в ЕАЭС, без таможенных процедур, кроме того повлияет положительно на грузоперевозки.

Глава Сената Танзила Нарбаева напомнила, что данный вопрос – участия Узбекистана в ЕАЭС в качестве «государства-наблюдателя», обсуждался на протяжении двух лет.

В свой черёд, руководитель комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Равшанбек Алимов заявил, что ЕАЭС занимает первое место в мире по добыче нефти и газа, второе — по производству минеральных удобрений, третье — по общей протяжённости железнодорожных путей, четвертое – по производству электроэнергии.

Важно отметить, что всего в голосовании участвовал 91 сенатор, из которых «за» одобрение постановления проголосовал 71 человек, против – 16, воздержались — 4 сенатора.

Скажем, что в марте этого года правительство Узбекистана одобрило предложение о партнёрстве с ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя и направило его на рассмотрение в парламент.