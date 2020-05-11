В Киргизии заёмщикам не будут налагать штрафы за просрочку платежей по кредиту

Глава государства Киргизия Сооронбай Жээнбеков 10 мая встретился с руководителем Национального банка Толкунбеком Абдыгуловым. В ходе разговора, глава Нацбанка сообщил о том, что он запретил коммерческим организациям налагать штрафы заёмщикам, в случае просрочки оплаты кредитов. Также, председатель отметил, что на данный момент предоставлен 90151 заём на сумму более 58 миллиардов сомов. Об этом сообщает

Собеседники обсудили принимаемые шаги для обеспечения устойчивости и безопасности банковской и платёжной системы, а также, затронули вопросы, которые касаются состояния экономики в стране, в связи с влиянием на неё пандемии коронавирусной инфекции.

Президент указал на необходимость сохранения стабильности банковской системы, покупательской способности нацвалюты и макроэкономической устойчивости в республике.

Кроме того, Жээнбеков поручил предоставить необходимую поддержку сфере экономики, субъектам предпринимательства и населению, которые пострадали от негативного влияния эпидемии коронавируса.