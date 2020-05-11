В Киргизии заёмщикам не будут налагать штрафы за просрочку платежей по кредиту

Собеседники обсудили принимаемые шаги для обеспечения устойчивости и безопасности банковской и платёжной системы, а также, затронули вопросы, которые касаются состояния экономики в стране, в связи с влиянием на неё пандемии коронавирусной инфекции.
Президент указал на необходимость сохранения стабильности банковской системы, покупательской способности нацвалюты и макроэкономической устойчивости в республике.
Кроме того, Жээнбеков поручил предоставить необходимую поддержку сфере экономики, субъектам предпринимательства и населению, которые пострадали от негативного влияния эпидемии коронавируса.