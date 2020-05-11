 
  • 18:25 – Премьеры Казахстана и Узбекистана посетили пострадавший от наводнения район 
  • 12:11 – Родное село маршала Баграмяна под оккупацией Азербайджана 
  • 10:00 – Будут на реке Араксе и другие ГЭС Ирана и Арцаха | Крупные проекты Ирана и Арцаха 
  • 17:09 – Гейдар Алиев создал ад для азербайджанского народа | Ясаман Гарагоюнлу 
  • 15:38 – Как избежать рецидива в токсичных отношениях, или Как не наступить на старые грабли 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

Премьеры Казахстана и Узбекистана посетили пострадавший от наводнения район

Премьеры Казахстана и Узбекистана посетили пострадавший от наводнения районГлавы правительств Казахстана и Узбекистана — Аскар Мамин и Абдулла Арипов 10 мая совместно посетили Мактааральский район Туркестанской области, в начале месяца пострадавший от наводнения. Представители двух соседних государств побывали в нескольких сёлах региона, где проинспектировали работы по ликвидации последствий стихии. Также, политики, в рамках поездки, символично заложили фундамент первых домов в новом микрорайоне, в посёлке Мырзакент. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе премьера Казахстана.

Членов высокой казахско-узбекской инспекции ознакомили с планом строительства новых жилых домов. В будущем посёлке, помимо жилых объектов, построят и социальные центры. Строительство будут вести специалисты обеих стран. После церемонии закладки, чиновники провели встречу с местным населением.

Обращаясь к местным жителям, Аскар Мамин сказал, что по поручению президента все семьи, понёсшие материальный урон от большой воды, получат новое или отремонтированное жильё. Премьер-министр Казахстана сообщил, что каждый из пострадавших жителей получит из бюджета республики 100 тысяч тенге. 

Также, в ходе беседы, глава казахстанского правительства поблагодарил представителей деловых кругов за спонсорскую помощь.

На фронте ликвидационных работ задействовано более 1300 человек и сотни единиц техники. В этой спасательной армии трудятся 200 специалистов и используется 100 технических средств из соседнего Узбекистана.





  •   Просмотров Сегодня: 35


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Мирзиёев и Токаев обсудили последствия ЧП на Сардобинском водохранилище
    » В Казахстане в этом году сдадут в эксплуатацию ряд крупных объектов
    » Транспортная сеть Казахстана будет модернизирована и расширена
    » Главы правительств Киргизии и Узбекистана провели телефонный разговор
    » Нур-Султан и Ташкент идут на стабильное экономическое сближение
    » Казахстан заинтересован в интеграционных проектах ЕАЭС
    » В Казахстане прошёл международный IT форум «Digital Almaty»
    » Премьеры Казахстана и России подтвердили приверженность действующему стратегическому курсу отношений
    » Премьер Молдовы Ион Кику провёл беседу с премьером Казахстана Аскаром Маминым
    » Военные медики Узбекистана повысят квалификацию в Китае
    » Информационные технологии и программирование в основе нового проекта, стартовавшего в Узбекистане
    » Москомэкспертиза согласовала проекты жилых домов в 44-47 квартале Коньково
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Что такое куколд в отношениях?

    • 21:27
    • 35
    • 0

    Премьеры Казахстана и Узбекистана посетили пострадавший от наводнения район

    • 18:25
    • 37
    • 0

    Гейдар Алиев создал ад для азербайджанского народа | Ясаман Гарагоюнлу

    • 17:09
    • 47
    • 0

    В Киргизии заёмщикам не будут налагать штрафы за просрочку платежей по кредиту

    • 16:04
    • 52
    • 0

    Как избежать рецидива в токсичных отношениях, или Как не наступить на старые грабли

    • 15:38
    • 50
    • 0

    Узбекистан стал наблюдателем в ЕАЭС

    • 15:23
    • 51
    • 0

    Звание «Мать-героиня» получили 678 украинок

    • 14:57
    • 52
    • 0

    Военный парад в Минске стал символом мира и единства

    • 13:39
    • 45
    • 0

    В Кишинёве обязательными мерами будет ношение масок в общественных местах

    • 12:13
    • 50
    • 0

    Российская сторона может ввести ограничения для автоперевозчиков из Турции

    • 11:36
    • 53
    • 0

    Зачем нужен испытательный срок, или Кто кого испытывает?

    • 11:15
    • 60
    • 0

    Cтрасть на одну ночь. Почему девушки решаются на случайную связь

    • 21:27
    • 84
    • 0

    5 фраз, после которых стоит прервать знакомство уже на первом свидании

    • 15:38
    • 102
    • 0

    Ответ Баку из Еревана | «СКЛЕРОЗ АЛИЕВА КРЕПЧАЕТ» Почему Алиев забыл Фаталибейли и Расулзаде

    • 13:00
    • 117
    • 0

    Родное село маршала Баграмяна под оккупацией Азербайджана

    • 12:11
    • 118
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58269
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 53590
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48244
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43818
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 39414
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37666
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36183
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33778
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31938
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30839
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24599
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23621
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23508
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 21778
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21383
    • 0

    Гейдар Алиев создал ад для азербайджанского народа | Ясаман Гарагоюнлу

    • 17:09
    • 47
    • 0

    Премьеры Казахстана и Узбекистана посетили пострадавший от наводнения район

    • 18:25
    • 37
    • 0

    В Киргизии заёмщикам не будут налагать штрафы за просрочку платежей по кредиту

    • 16:04
    • 52
    • 0

    Узбекистан стал наблюдателем в ЕАЭС

    • 15:23
    • 51
    • 0

    Звание «Мать-героиня» получили 678 украинок

    • 14:57
    • 52
    • 0

    Ответ Баку из Еревана | «СКЛЕРОЗ АЛИЕВА КРЕПЧАЕТ» Почему Алиев забыл Фаталибейли и Расулзаде

    • 13:00
    • 117
    • 0

    Родное село маршала Баграмяна под оккупацией Азербайджана

    • 12:11
    • 118
    • 0

    Cостоялась встреча Никола Пашиняна и Бако Саакяна

    • 20:30
    • 106
    • 0

    Послание премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна по случаю 75-летия Победы, Дня освобождения Шуши и формирования Армии обороны Арцаха

    • 20:08
    • 107
    • 0

    Премьер-министр Никол Пашинян с официальным визитом посетил Республику Арцах

    • 15:08
    • 121
    • 0

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Армении находятся в парке «Победы» в Ереване

    • 11:48
    • 128
    • 0

    Предатели войны | Азербайджанский Легион СС - они же пособники Гитлера

    • 11:22
    • 167
    • 0

    Азербайджанский легион Вермахта | Die Deutsche Wochenschau

    • 11:00
    • 158
    • 0

    Будут на реке Араксе и другие ГЭС Ирана и Арцаха | Крупные проекты Ирана и Арцаха

    • 10:00
    • 165
    • 0

    В Арцахе реализуется крупный энергетический проект с Ираном

    • 16:47
    • 171
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА