Премьеры Казахстана и Узбекистана посетили пострадавший от наводнения район

Членов высокой казахско-узбекской инспекции ознакомили с планом строительства новых жилых домов. В будущем посёлке, помимо жилых объектов, построят и социальные центры. Строительство будут вести специалисты обеих стран. После церемонии закладки, чиновники провели встречу с местным населением.
Обращаясь к местным жителям, Аскар Мамин сказал, что по поручению президента все семьи, понёсшие материальный урон от большой воды, получат новое или отремонтированное жильё. Премьер-министр Казахстана сообщил, что каждый из пострадавших жителей получит из бюджета республики 100 тысяч тенге.
Также, в ходе беседы, глава казахстанского правительства поблагодарил представителей деловых кругов за спонсорскую помощь.
На фронте ликвидационных работ задействовано более 1300 человек и сотни единиц техники. В этой спасательной армии трудятся 200 специалистов и используется 100 технических средств из соседнего Узбекистана.