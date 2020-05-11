Премьеры Казахстана и Узбекистана посетили пострадавший от наводнения район

Главы правительств Казахстана и Узбекистана — Аскар Мамин и Абдулла Арипов 10 мая совместно посетили Мактааральский район Туркестанской области, в начале месяца пострадавший от наводнения. Представители двух соседних государств побывали в нескольких сёлах региона, где проинспектировали работы по ликвидации последствий стихии. Также, политики, в рамках поездки, символично заложили фундамент первых домов в новом микрорайоне, в посёлке Мырзакент. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе премьера Казахстана

Членов высокой казахско-узбекской инспекции ознакомили с планом строительства новых жилых домов. В будущем посёлке, помимо жилых объектов, построят и социальные центры. Строительство будут вести специалисты обеих стран. После церемонии закладки, чиновники провели встречу с местным населением.

Обращаясь к местным жителям, Аскар Мамин сказал, что по поручению президента все семьи, понёсшие материальный урон от большой воды, получат новое или отремонтированное жильё. Премьер-министр Казахстана сообщил, что каждый из пострадавших жителей получит из бюджета республики 100 тысяч тенге.

Также, в ходе беседы, глава казахстанского правительства поблагодарил представителей деловых кругов за спонсорскую помощь.

На фронте ликвидационных работ задействовано более 1300 человек и сотни единиц техники. В этой спасательной армии трудятся 200 специалистов и используется 100 технических средств из соседнего Узбекистана.