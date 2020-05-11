Гейдар Алиев создал ад для азербайджанского народа | Ясаман Гарагоюнлу

Гейдар Алиев создал ад для азербайджанского народа – азербайджанский ученый

10-го мая в Азербайджане отмечали 97-летие второго президента Азербайджанской Республики, отца действующего главы государства Гейдара Алиева.

Несмотря на то, что преемник и сын Гейдара Алиева прикладывает всевозможные усилия для идолизирования своего отца, не все грамотные и образованные люди в стране согласны с его ролью отца народа и героя.

Так, сотрудник института философии НАН Ясаман Гарагоюнлу считает Гейдара Алиева одним из главных зол азербайджанского народа.

"В эти дни около 700 000-ая часть азербайджанцев празднуют день рождения королевского гения страха и смерти, который победил Азербайджан, поставил его на колени, оставил глубокий след в жизни каждого гражданина, убил тюркизм в Азербайджане, уничтожил имя тюркизма.

Этот злой гений разделил Азербайджан на две части – невинных и грешников. Собрав всех виновных в стране, гений зла собрал свой народ – народ Гейдара Алиева, и даровал им рай этого мира. Народ Гейдара Алиева, это 700 000-ое меньшинство, в значительной степени отличается по своим ценностям и образу жизни от 9 миллионов азербайджанского народа.

Это единая, гибкая и политизированная сила, объединенная клановой мафией, силой, которая поклоняется статуям языческого Алиева. Их религия – гейдаризм. Подражая буддистам, повсюду устанавливаются статуи для гейдаризма, заставляя всех невинных людей подчиняться статуям. Все воры, грабители и убийцы страны являются правящим классом народа Гейдара Алиева. Государство было захвачено и отобрано у азербайджанского народа.

Народ Гейдара Алиева – сосуществование курдских, армянских, русских и местных предателей, которые предали историю. В эти дни – праздник народа Гейдара Алиева. Не забудьте, что Гейдар Алиев собрал всех преступников Азербайджана и подарил им рай в этом мире. И подавляющее большинство азербайджанцев, которые не принадлежат народу Гейдара Алиева, невинные, попали в ад в этом мире”,- написала Гарагоюнлу на своей странице в соцсети Facebook.

По материалам СМИ