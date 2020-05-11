 
  • 18:25 – Премьеры Казахстана и Узбекистана посетили пострадавший от наводнения район 
  • 12:11 – Родное село маршала Баграмяна под оккупацией Азербайджана 
  • 10:00 – Будут на реке Араксе и другие ГЭС Ирана и Арцаха | Крупные проекты Ирана и Арцаха 
  • 17:09 – Гейдар Алиев создал ад для азербайджанского народа | Ясаман Гарагоюнлу 
  • 15:38 – Как избежать рецидива в токсичных отношениях, или Как не наступить на старые грабли 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

Гейдар Алиев создал ад для азербайджанского народа | Ясаман Гарагоюнлу

 

 Гейдар Алиев создал ад для азербайджанского народа – азербайджанский ученый

 

 

10-го мая в Азербайджане отмечали 97-летие второго президента Азербайджанской Республики, отца действующего главы государства Гейдара Алиева.

Несмотря на то, что преемник и сын Гейдара Алиева прикладывает всевозможные усилия для идолизирования своего отца, не все грамотные и образованные люди в стране согласны с его ролью отца народа и героя.

Так, сотрудник института философии НАН Ясаман Гарагоюнлу считает Гейдара Алиева одним из главных зол азербайджанского народа.

"В эти дни около 700 000-ая часть азербайджанцев празднуют день рождения королевского гения страха и смерти, который победил Азербайджан, поставил его на колени, оставил глубокий след в жизни каждого гражданина, убил тюркизм в Азербайджане, уничтожил имя тюркизма.

Этот злой гений разделил Азербайджан на две части – невинных и грешников. Собрав всех виновных в стране, гений зла собрал свой народ – народ Гейдара Алиева, и даровал им рай этого мира. Народ Гейдара Алиева, это 700 000-ое меньшинство, в значительной степени отличается по своим ценностям и образу жизни от 9 миллионов азербайджанского народа.

Это единая, гибкая и политизированная сила, объединенная клановой мафией, силой, которая поклоняется статуям языческого Алиева. Их религия – гейдаризм. Подражая буддистам, повсюду устанавливаются статуи для гейдаризма, заставляя всех невинных людей подчиняться статуям. Все воры, грабители и убийцы страны являются правящим классом народа Гейдара Алиева. Государство было захвачено и отобрано у азербайджанского народа.

Народ Гейдара Алиева – сосуществование курдских, армянских, русских и местных предателей, которые предали историю. В эти дни – праздник народа Гейдара Алиева. Не забудьте, что Гейдар Алиев собрал всех преступников Азербайджана и подарил им рай в этом мире. И подавляющее большинство азербайджанцев, которые не принадлежат народу Гейдара Алиева, невинные, попали в ад в этом мире”,- написала Гарагоюнлу на своей странице в соцсети Facebook. 

 
По материалам СМИ


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 26


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Никол Пашинян поставил перед фактом Алиева: На Южном Кавказе не существовало страны под названием Азербайджан
    » Ильхам Алиев | Биография
    » СМИ: Оффшорные страсти и позор Азербайджана в ПАСЕ
    » У сына президента Азербайджана обнаружили дом за $ 35 миллионов в России
    » Премьер-министр Грузии посетит с официальным визитом Азербайджан
    » Ильхам Алиев готовиться сбежать в Израиль, или чем болен сын Алиева
    » Минометный обстрел НКР: Что отмечает Ильхам Гейдарович – скорбь по отцу или радость по поводу вступления на престол?
    » Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)
    » Напоминание Ильхаму Алиеву: Гейдар Алиев был идеологическим соратником «бандита» Степана Шаумяна
    » Тургут Эр: Гейдар Алиев стоял у истоков создания Рабочей партии Курдистана
    » В Грузии закрывают университет им. Гейдара Алиева
    » Ильхам Алиев наградил свою жену Мехрибан Алиеву орденом Гейдара Алиева
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Премьеры Казахстана и Узбекистана посетили пострадавший от наводнения район

    • 18:25
    • 7
    • 0

    Гейдар Алиев создал ад для азербайджанского народа | Ясаман Гарагоюнлу

    • 17:09
    • 30
    • 0

    В Киргизии заёмщикам не будут налагать штрафы за просрочку платежей по кредиту

    • 16:04
    • 37
    • 0

    Как избежать рецидива в токсичных отношениях, или Как не наступить на старые грабли

    • 15:38
    • 38
    • 0

    Узбекистан стал наблюдателем в ЕАЭС

    • 15:23
    • 37
    • 0

    Звание «Мать-героиня» получили 678 украинок

    • 14:57
    • 38
    • 0

    Военный парад в Минске стал символом мира и единства

    • 13:39
    • 32
    • 0

    В Кишинёве обязательными мерами будет ношение масок в общественных местах

    • 12:13
    • 38
    • 0

    Российская сторона может ввести ограничения для автоперевозчиков из Турции

    • 11:36
    • 31
    • 0

    Зачем нужен испытательный срок, или Кто кого испытывает?

    • 11:15
    • 48
    • 0

    Cтрасть на одну ночь. Почему девушки решаются на случайную связь

    • 21:27
    • 82
    • 0

    5 фраз, после которых стоит прервать знакомство уже на первом свидании

    • 15:38
    • 100
    • 0

    Ответ Баку из Еревана | «СКЛЕРОЗ АЛИЕВА КРЕПЧАЕТ» Почему Алиев забыл Фаталибейли и Расулзаде

    • 13:00
    • 112
    • 0

    Родное село маршала Баграмяна под оккупацией Азербайджана

    • 12:11
    • 111
    • 0

    Как предотвратить стресс? Пошаговый план действий

    • 11:15
    • 98
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58264
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 53576
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48243
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43815
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 39393
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37665
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36182
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33775
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31937
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30838
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24595
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23620
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23506
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 21765
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21380
    • 0

    Гейдар Алиев создал ад для азербайджанского народа | Ясаман Гарагоюнлу

    • 17:09
    • 30
    • 0

    Премьеры Казахстана и Узбекистана посетили пострадавший от наводнения район

    • 18:25
    • 7
    • 0

    В Киргизии заёмщикам не будут налагать штрафы за просрочку платежей по кредиту

    • 16:04
    • 37
    • 0

    Узбекистан стал наблюдателем в ЕАЭС

    • 15:23
    • 37
    • 0

    Звание «Мать-героиня» получили 678 украинок

    • 14:57
    • 38
    • 0

    Ответ Баку из Еревана | «СКЛЕРОЗ АЛИЕВА КРЕПЧАЕТ» Почему Алиев забыл Фаталибейли и Расулзаде

    • 13:00
    • 112
    • 0

    Родное село маршала Баграмяна под оккупацией Азербайджана

    • 12:11
    • 111
    • 0

    Cостоялась встреча Никола Пашиняна и Бако Саакяна

    • 20:30
    • 105
    • 0

    Послание премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна по случаю 75-летия Победы, Дня освобождения Шуши и формирования Армии обороны Арцаха

    • 20:08
    • 106
    • 0

    Премьер-министр Никол Пашинян с официальным визитом посетил Республику Арцах

    • 15:08
    • 117
    • 0

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Армении находятся в парке «Победы» в Ереване

    • 11:48
    • 125
    • 0

    Предатели войны | Азербайджанский Легион СС - они же пособники Гитлера

    • 11:22
    • 163
    • 0

    Азербайджанский легион Вермахта | Die Deutsche Wochenschau

    • 11:00
    • 153
    • 0

    Будут на реке Араксе и другие ГЭС Ирана и Арцаха | Крупные проекты Ирана и Арцаха

    • 10:00
    • 156
    • 0

    В Арцахе реализуется крупный энергетический проект с Ираном

    • 16:47
    • 164
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА