Выборы в Арцахе – залог безопасности и мира в регионе | La Verita

В итальянской газете La Verita опубликована статья "Выборы в Нагорном Карабахе. Залог безопасности и мира в регионе”. Автор статьи, итальянский журналист Игнацио Манграно, проанализировал путь демократических реформ и их главный итог – справедливые и легитимные выборы в Арцахе. Ниже представлен краткий перевод статьи (оригинал на итальянском).
"Еще не прошло месяца с парламентских и президентских выборов в Нагорном Карабахе (историческое название Арцах
), проведение которых показало, что народ Нагорного Карабаха выбрал путь становления государства, основанный на принципах демократии и защиты прав человека. В шестых по счету президентских и седьмых парламентских выборах приняло участие 14 кандидатов в президенты и 10 политических партий, что свидетельствует об их конкурентном и демократическом характере.
После реализации права на самоопределение в 1991 году в Арцахе наблюдается позитивное изменение в вопросах прав человека и демократии. В течение многих лет власть в Арцахе формировалась по демократическим принципам, не было зафиксировано узурпации власти одним лицо или членам какой-либо семьи, чего нельзя сказать о соседе Нагорного Карабаха, Азербайджане. В этом случае любой прогресс, который несет демократический характер, является большим вкладом в обеспечение безопасности и мира в регионе.
Уже около трех десятилетий выборы, проводимые в Арцахе, доказывают, что гражданское общество Арцаха на самом деле движется по демократическому пути, что является большой лептой в установлении мира и стабильности в регионе”.