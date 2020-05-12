В России накажут чиновников оскорбивших граждан

Депутат государственной Думы Александр Хинштейн и сенатор Совета федерации Андрей Турчак предложили наказывать должностных лиц за хамство по отношению к российским гражданам. Об этом SNG.Today 12 мая сообщили в пресс-службе Госдумы.

Скажем, что Александр Хинштейн и Андрей Турчак внесли законопроект об изменениях в административный кодекс РФ.

Парламентарии предлагают, чиновников бросающих в адрес граждан оскорбления, наказывать в виде штрафов.

Оскорблением предлагается считать не только, нанесённое во время публичного выступления или через СМИ, но и распространённого по интернету.

Более того, за все виды оскорблений авторы предлагают значительно увеличить штрафы.

Напомним, что в конце января этого года Владимир Путин предложил ужесточить ответственность за оскорбления.

Добавим, что с 2019 года в РФ действует закон, предусматривающий наказание за размещение в интернете информации, выражающей неуважение к обществу, официальным госсимволам РФ, стране и органам власти.