Беларусь получила партию нефти из Саудовской Аравии

Государственный концерн «Белнефтехим» 12 мая получил партию нефти из Саудовской Аравии. Отправитель нефтяная компания «Saudi Aramco» отгрузил белорусской стороне 87 тысяч тонн. Танкер с углеводородным сырьём прибыл в Клайпедский порт, сообщает БЕЛТА

Как передал представитель белорусского концерна Александр Тищенко, судно прибыло ночью, и уже с утра началась разгрузка. Перегрузочный процесс продлится до 14 мая. После, нефть по железной дороге отправится на НПЗ «Нафтан», где по планам с ней начнут работать с 16 мая.

Предварительно в концерне проинформировали, что реализация договорённостей с «Saudi Aramco», будет регулироваться согласно ситуации на энергетическом рынке. Напомним, что в текущем году Беларусь приобретала сырьё для нужд отечественных НПЗ у Норвегии и Азербайджана, со стыковкой в портах Литвы и Украины.

Как заявил вице-премьер Дмитрий Крутой, работа по закупкам альтернативного сырья будет постоянной в белорусском нефтяном графике. Сейчас работа налажена с тремя странами-поставщиками, и белорусская сторона будет стремиться к максимально выгодным условиям в заключении соглашений, подчеркнул член правительства.