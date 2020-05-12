Президент Молдовы предложил провести президентские выборы 1 ноября

Глава государства Молдавия Игорь Додон 11 мая провёл еженедельное совещание с премьер-министром Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаной, с которыми обсудил актуальные вопросы. В ходе заседания, президент сообщил о том, что предложил парламенту страны провести голосование президентских выборов 1 ноября 2020 года. Парламент должен решить и обозначить сроки голосования. Об этом сообщает

Лидер страны напомнил о том, что через несколько дней правительству, во главе которого стоит Кику исполняется полгода. Президент дал высокую оценку тому, что, не смотря на пандемический кризис и на всякие спекуляции и мрачные прогнозы, в стране не произошёл экономический и энергетический коллапс. Также, Додон одобрил управление правительства эпидемиологической ситуацией и отметил, что в этой части Молдавия находится в лучшем положении, чем некоторые республики ЕС.

Кроме того, глава государства проинформировал, что 14 мая пройдёт совещание Совбеза, где будут обсуждены вопросы, касающиеся расследования банковской аферы и обстановки, которая касается международного аэропорта Кишинёва.