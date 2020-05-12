Карантин в Украине продлят после 22 мая

Карантин в Украине продлён до 22 мая. Соответствующее заявление было сделано 12 мая премьер-министром страны Денисом Шмыгалем в эфире телепередачи «Сніданку з 1+1» . Он подчеркнул, что это не окончательная дата, и всё может ещё измениться, а карантин, скорее всего, продлят.

На данный момент, по словам Шмыгаля, правительство ведёт активную работу по разработке плана введения каждого из 5 этапов выхода из карантина. Он подчеркнул, что Украина находятся на пике заболеваемости. Госслужащий добавил, что процент соотношения инфицированных и новых больных снизился.

Чиновник акцентировал внимание на том, что снятие ограничений будет реализовываться постепенно, а не ускорено. Городской общественный транспорт будет продолжать работать в особом режиме, сказал Шмыгаль.

Ранее правительство Украины планировало начать выходить из карантина 11 мая. В кабмине отметили, что данный процесс будет поделён на 5 фаз. Было также подчёркнуто, что снятие ограничений будет инициировано только в случае снижения уровня заболеваемости. С 12 марта в стране ввели карантин в учебных заведениях.

Напомним, что на данный момент в Украине зарегистрировано 16 023 случая заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности выздоровели 3373 гражданина, а скончались 425 человек. За последние сутки было зарегистрировано 375 новых пациентов с коронавирусом.