Президент Киргизии обсудил ситуацию с применением оружия на кыргызско-таджикском участке

Глава государства Киргизия Сооронбай Жээнбеков 11 мая встретился с вице-премьер-министром Акрамом Мадумаровым, с которым обсудил вопросы, касающиеся мер обеспечения приграничной безопасности и развития приграничного сотрудничества. Также, президент затронул тему, связанную с ситуацией с применением оружия на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщает

Напомним, что 8 мая 2020 года, на кыргызско-таджикской границе произошёл конфликт, с применением огнестрельного оружия. Жители приграничных регионов поспорили из-за земли и не договорившись начали забрасывать друг друга камнями. Далее началась перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана, в ходе которой получили ранения различной степени трое кыргызских военнослужащих.

Заместитель главы правительства сообщил о принимаемых мерах по улаживанию данного инцидента с применением оружия, который произошёл в Баткенской области.

По словам Мадумарова, в ходе переговоров обе стороны отметили важность принятия совместных мер для недопущения дальнейшего обострения обстановки.