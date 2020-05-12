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Президент Казахстана сообщил об отмене ЧП

  • 12.05.2020, 18:57,
  • В Мире + Европа
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Президент Казахстана сообщил об отмене ЧПВ Акорде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 мая провёл последний сбор госкомиссии по ЧП. Заседание проходило дистанционно, посредством селекторной коммуникации. В ходе совещания президент, объявив об отмене режима ЧП, сообщил, что карантинные меры предосторожности будут сниматься методично в соответствии со стабилизацией ситуации. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе Акорды.

Глава государства поручил госорганам обеспечение планомерного возобновления авиасообщений, деятельности ряда торговых пунктов, образовательных центров, бытовых салонов и других объектов повседневной необходимости. Но смягчение не означает полный выход, соблюдение дистанции, использование средств индивидуальной защиты во всех местах скопления людей, пока остаётся строгой нормой, сказал президент.

Во время выступления, Токаев обратил внимание на обладание страной всеми необходимыми материальными и базовыми ресурсами для плавного выхода из кризиса и решения основных целей развития. В этой связи, казахстанский лидер указал на приоритеты посткризисной поступи страны. 

Главенствующие из них — сохранение здоровья граждан, неперекрываемость доходов населения, поддержка и развитие отечественного бизнеса, стабилизация функционирования сфер науки и образования, а также наращивание продовольственного изобилия.





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