Иностранцы смогут остаться в Таджикистане до 1 июля

Руководство министерства иностранных дел Таджикистана 11 мая разрешило иностранцам, пребывающим на территории республики, оставаться в стране до 1 июля 2020 года. Соответствующее решение связано с мерами по борьбе с COVID-19. Об этом SNG.Today сообщили 11 мая в пресс-офисе МИД.

В ведомстве отметили, что данные ограничения распространяются на граждан иностранных государств, а также на лиц без гражданства. В министерстве отметили, что соответствующее решение об отправке иностранцев домой по истечению указанного срока является необходимой мерой в сфере предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в республике.

Напомним, что в целях обеспечения эпидемиологической безопасности на территории Таджикистана правительство ещё 10 апреля ввело ограничения на въезд и выезд иностранных граждан через все пункты пропуска на госгранице республики. По словам чиновников, соответствующий запрет не касается дипломатов, членов их семей, представителей международных организаций и финансовых институтов.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 в Таджикистане были обнаружены 30 апреля. С тех пор в республике был зарегистрирован 661 пациент с коронавирусной инфекцией. Умер от данного заболевания 21 гражданин.