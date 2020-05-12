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Узбекистан намерен развить информационные технологии

  • 12.05.2020, 20:06,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
Узбекистан намерен развить информационные технологииГлава Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 мая провёл совещание по вопросам широкого внедрения информационных технологий в различные сферы страны. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе президента.

Следует отметить, что в Узбекистане в этом году планируется увеличить в два раза охват оптико-волоконной связью в системе дошкольного и народного образования, в здравоохранении. Благодаря этому сёла получат доступ в интернет.

Также, планируется увеличить серверные мощности в несколько раз, с привлечением инвестиций и построить дата-центр стоимостью 30 млн долларов.

На совещание отмечено, что в стране в IT-сфере заняты 60000 человек, для развития информационных технологий этого недостаточно, особое внимание государство уделит увеличению специалистов данной отрасли.

Шавкат Мирзиёев также указал, на то чтобы наладить обучение основам программированию уже с 7-класса во всех учебных заведениях. В частности, на проекте «1 миллион программистов» в следующем учебном году нужно, чтобы участвовало 47 тыс учащихся.

Важно отметить, что в Узбекистане намечено осуществить в рамках электронного правительства 104 проекта на сумму 1,3 трлн сумов, в экономическом секторе 87 проектов на сумму 5,3 трлн, 35 – на сумму 15,1 трлн в сфере телекоммуникаций, 18 – по IT-паркам и 24 проекта в аграрном секторе.

– Если мы не выполним эту работу в ближайшие 2-3 года, каждый год промедления будет стоить нашей стране 10 лет прогресса, – сказал глава государства.





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