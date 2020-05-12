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В Азербайджане грузинских стариков выгоняют из домов | Насилие в центре Баку

 Избивают грузин
В Сети появилось видео прямого эфира, снятого жительницей Баку возле президентской резиденции, на котором женщина вместе со своими родителями жалуется на то, что некие неизвестные люди пытались выгнать ее родителей из дома, обвинив их в том, что они армяне и виновны в оккупации Карабаха.

Автор видео говорит, что это уже не первый случай. Она заявила, что лица, напавшие с ножом на ее родителей, связаны министром внутренних дел Азербайджана Вилайятом Эйвазовым и говорит, что ей больше не к кому обратиться за помощью.
Полиция пыталась удалить гражданку и ее родителей с территории перед дворцом президента.
Позже выяснилось, что семья не имеет отношения к армянам и Карабаху. Женщина грузинка по происхождению и зовут ее Ната Катамадзе.
 
Отметим что полицейские приминили силу, отобрали плакат и телефон стариков из Грузии и затолкали в полицейскую машину. Беспредел по отношению к грузинам в Баку продолжается.

 


  Источник:FMG NEWS

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