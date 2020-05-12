Конгресс США обвинил Азербайджан в репрессиях под предлогом пандемии

Сопредседатели Хельсинкской комиссии по правам человека Конгресса США, конгрессмен Алси Хастингс и сенатор Роджер Уикер обвинили Азербайджан
в использовании эпидемии COVID-19 в качестве предлога для осуществления политических репрессий, передает «Арменпресс».
"Меры, направленные на здравоохранение в течение этой пандемии, никоим образом не оправдывают политических репрессий. Мы обеспокоены докладами, свидетельствующими о том, что правительство Азербайджана, осуществляя аресты, штрафы, насилие, возможно, и пытки, еще больше ограничивает право собственных граждан на свободу слова, свободное пользование прессой и информацией”, – говорится в заявлении сопредседателей Хельсинкской комиссии.
Конгрессмены заявили также, что власти страны должны прекратить ограничение права на свободу слова членов партии Народного фронта Азербайджана и других деятелей и корреспондентов под предлогом коронавируса.
В заявлении Хельсинкской комиссии сообщается, что за последние недели в Азербайджане были арестованы, допрошены, оштрафованы ряд оппозиционных деятелей и журналистов. В одном случае, не исключается, что по отношению к арестованному были применены пытки.