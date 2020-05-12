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В Перми азербайджанец сбил насмерть 24-летнюю девушку

В Перми, "Лексус” с азербайджанцем за рулем, на огромнейшей скорости пытался проехать перекресток на красный свет и сбил 24-летнюю Марию, которая переходила дорогу по зебре. Девушка пролетела около 40 метров вперед и скончалась до приезда скорой помощи, об этом сообщает издание Новости-перми.ru.

"За рулем "Лексуса” сидел 17-летний азербайджанец Адил Мирзоев. Вместе с ним были 3 пассажира. По словам очевидца, выйдя из машины, они не обращали внимания на жертву. Азербайджанцы сразу стали кому-то звонить и вскоре на место трагедии приехали 10-11 иномарок с представителями диаспоры.

 

Сейчас, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Убийца — сын местного авторитетного предпринимателя. Как 17-летняя мразь могла вообще оказаться за рулем автомобиля, вопрос риторический”,- пишет издание.

 

ИСТОЧНИК - INFOTEKA24



  Источник:FMG NEWS

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