 
  • 21:52 – Предлагаем название сайта “Yerevan Today” изменить на “Baku Today” | Фальсификации, дезинформация и производство фейков 
  • 18:30 – Конгресс США обвинил Азербайджан в репрессиях под предлогом пандемии 
  • 12:57 – Беларусь получила партию нефти из Саудовской Аравии 
  • 21:52 – Предлагаем название сайта “Yerevan Today” изменить на “Baku Today” | Фальсификации, дезинформация и производство фейков 
  • 15:38 – Как не развестись во время карантина? 7 рекомендации психолога 
  • 17:05 – Азербайджанский террорист наказан | остерегайтесь азербайджанцев 

Предлагаем название сайта “Yerevan Today” изменить на “Baku Today” | Фальсификации, дезинформация и производство фейков

 

Фальсификации, дезинформация и производство фейков – все это привычные нам методы работы армянофобской азербайджанской пропагандистской машины. Однако, последнее время такого рода методами характеризуются отнюдь не бакинские "гиганты мысли”, а самые что ни на есть армянские журналисты и эксперты, которым костью в горле встала новая власть Армении, пришедшая на волне "бархатной революции”.

Однозначное первенство среди них принадлежит медиа ресурсам, контролирующимся офисом бывшего президента Армении, находящегося ныне под арестом, Роберта Кочаряна и администрацией его незадачливого преемника Сержа Саргсяна.

Их почерк и стиль настолько созвучны с азербайджанским, что порой изобретаемые в Ереване фейковые новости определяют армянофобский дискурс в Баку.

 

Ярчайшим примером того является ложный вброс о причастности деда премьер-министра Армении Никола Пашиняна к организованным немецкими нацистами коллаборационистским военным формированиям в годы Второй Мировой войны. Изначально данная новость появилась на сайте Politik.am. Затем враньё было ретранслировано ещё одним ангажированным армянским сайтом Yerevan Today, откуда прямиком перекочевала в азербайджанские масс-медиа, вызвав у их аудитории всеобщий восторг.

 

Скриншот с сайта www.trend.az
Скриншот с сайта www.1news.az
Скриншот с сайта www.moscow-baku.ru
Скриншот с сайта www.vesti.az

 

И хотя Politik.am позже дали опровержение предыдущей публикации, на втором ресурсе, на который ссылаются "соседские” сайты, никакой коррекции проведено не было.

Интересна также позиция лояльных старым властям сотрудников СМИ, экспертов и аналитиков. Если ранее они пристально следили за любыми ложными новостями, вбросами и фейками со стороны Азербайджана, то сегодня своим молчанием они сознательно содействуют распространению лживой армянофобской пропаганды азербайджанскими СМИ.

Очевидно, что подобного рода деятельность не только далека от нормальной беспристрастной журналистики и не способствует объективному информированию своих граждан, но и представляет серьезную угрозу национальной безопасности Армении и очерняет ее имидж и образ ее руководства на международной арене.

 

ИСТОЧНИК - INFOTEKA24



  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 34


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Сегодня начинается судебный процесс в отношении экс-президента Армении Сержа Саргсяна.
    » В Ереване начался суд по делу 1 марта: Кочарян и другие обвиняемые – в зале суда
    » Левон Саргсян объявлен в розыск
    » Судья Ваге Григорян не примет участия в рассмотрении дела Кочаряна и Хачатурова — КС
    » Суд приостановил производство по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна — адвокат
    » Адвокат Ваге Григорян прокомментировал приостановление производства по делу Роберта Кочаряна
    » Дело в отношении второго президента Армении и других экс-высокопоставленных лиц направлено в суд
    » Президент Австрии принял премьер-министра Армении
    » Адвокат экс-президента Армении Роберта Кочаряна: Остается лишь ждать объективного вердикта суда
    » Пашинян — Лаврову: в Армении новая ситуация и нужно адаптироваться к ней
    » Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку
    » Турецкие фальсификации или где корни азербайджанской лжи? | АНТИТОПОР
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Предлагаем название сайта “Yerevan Today” изменить на “Baku Today” | Фальсификации, дезинформация и производство фейков

    • 21:52
    • 37
    • 0

    Узбекистан намерен развить информационные технологии

    • 20:06
    • 35
    • 0

    Иностранцы смогут остаться в Таджикистане до 1 июля

    • 19:24
    • 35
    • 0

    Президент Казахстана сообщил об отмене ЧП

    • 18:57
    • 33
    • 0

    В Перми азербайджанец сбил насмерть 24-летнюю девушку

    • 18:43
    • 35
    • 0

    Конгресс США обвинил Азербайджан в репрессиях под предлогом пандемии

    • 18:30
    • 35
    • 0

    В Азербайджане грузинских стариков выгоняют из домов | Насилие в центре Баку

    • 18:01
    • 60
    • 0

    Президент Киргизии обсудил ситуацию с применением оружия на кыргызско-таджикском участке

    • 16:03
    • 44
    • 0

    Как не развестись во время карантина? 7 рекомендации психолога

    • 15:38
    • 46
    • 0

    Карантин в Украине продлят после 22 мая

    • 15:37
    • 46
    • 0

    В российском селе расправились с наглыми азербайджанцами

    • 15:21
    • 51
    • 0

    Президент Молдовы предложил провести президентские выборы 1 ноября

    • 13:42
    • 54
    • 0

    Беларусь получила партию нефти из Саудовской Аравии

    • 12:57
    • 39
    • 0

    Дистанционная работа – плюсы и минусы

    • 11:15
    • 55
    • 0

    В России накажут чиновников оскорбивших граждан

    • 11:03
    • 43
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58281
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 53620
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48247
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43829
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 39470
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37671
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36186
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33788
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31953
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30850
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24610
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23624
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23512
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 21818
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21389
    • 0

    В Перми азербайджанец сбил насмерть 24-летнюю девушку

    • 18:43
    • 35
    • 0

    Конгресс США обвинил Азербайджан в репрессиях под предлогом пандемии

    • 18:30
    • 35
    • 0

    В Азербайджане грузинских стариков выгоняют из домов | Насилие в центре Баку

    • 18:01
    • 60
    • 0

    В российском селе расправились с наглыми азербайджанцами

    • 15:21
    • 51
    • 0

    Узбекистан намерен развить информационные технологии

    • 20:06
    • 35
    • 0

    Иностранцы смогут остаться в Таджикистане до 1 июля

    • 19:24
    • 35
    • 0

    Президент Казахстана сообщил об отмене ЧП

    • 18:57
    • 33
    • 0

    Президент Киргизии обсудил ситуацию с применением оружия на кыргызско-таджикском участке

    • 16:03
    • 44
    • 0

    Карантин в Украине продлят после 22 мая

    • 15:37
    • 46
    • 0

    Президент Молдовы предложил провести президентские выборы 1 ноября

    • 13:42
    • 54
    • 0

    Беларусь получила партию нефти из Саудовской Аравии

    • 12:57
    • 39
    • 0

    В России накажут чиновников оскорбивших граждан

    • 11:03
    • 43
    • 0

    Выборы в Арцахе – залог безопасности и мира в регионе | La Verita

    • 09:30
    • 52
    • 0

    Гейдар Алиев создал ад для азербайджанского народа | Ясаман Гарагоюнлу

    • 17:09
    • 93
    • 0

    Премьеры Казахстана и Узбекистана посетили пострадавший от наводнения район

    • 18:25
    • 69
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА