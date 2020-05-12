Предлагаем название сайта “Yerevan Today” изменить на “Baku Today” | Фальсификации, дезинформация и производство фейков

Фальсификации, дезинформация и производство фейков – все это привычные нам методы работы армянофобской азербайджанской пропагандистской машины. Однако, последнее время такого рода методами характеризуются отнюдь не бакинские "гиганты мысли”, а самые что ни на есть армянские журналисты и эксперты, которым костью в горле встала новая власть Армении, пришедшая на волне "бархатной революции”.

Однозначное первенство среди них принадлежит медиа ресурсам, контролирующимся офисом бывшего президента Армении, находящегося ныне под арестом, Роберта Кочаряна и администрацией его незадачливого преемника Сержа Саргсяна.

Их почерк и стиль настолько созвучны с азербайджанским, что порой изобретаемые в Ереване фейковые новости определяют армянофобский дискурс в Баку.

Ярчайшим примером того является ложный вброс о причастности деда премьер-министра Армении Никола Пашиняна к организованным немецкими нацистами коллаборационистским военным формированиям в годы Второй Мировой войны. Изначально данная новость появилась на сайте Politik.am. Затем враньё было ретранслировано ещё одним ангажированным армянским сайтом Yerevan Today, откуда прямиком перекочевала в азербайджанские масс-медиа, вызвав у их аудитории всеобщий восторг.

И хотя Politik.am позже дали опровержение предыдущей публикации, на втором ресурсе, на который ссылаются "соседские” сайты, никакой коррекции проведено не было.

Интересна также позиция лояльных старым властям сотрудников СМИ, экспертов и аналитиков. Если ранее они пристально следили за любыми ложными новостями, вбросами и фейками со стороны Азербайджана, то сегодня своим молчанием они сознательно содействуют распространению лживой армянофобской пропаганды азербайджанскими СМИ.

Очевидно, что подобного рода деятельность не только далека от нормальной беспристрастной журналистики и не способствует объективному информированию своих граждан, но и представляет серьезную угрозу национальной безопасности Армении и очерняет ее имидж и образ ее руководства на международной арене.

ИСТОЧНИК - INFOTEKA24

