На развитие украинских регионов выделят около 182 млн долларов

На развитие украинских регионов правительство выделит примерно 182 млн долларов. Соответствующая сумма пойдёт на реализацию 461 проекта. Об этом SNG.Today сообщили 14 мая в пресс-офисе минразвития общин и территорий Украины.

Данный проект был утверждён 13 мая кабинетом министров. Было подчёркнуто, что денежные средства главным образом направят на повышение уровня доступности услуг социального, образовательного и медицинского назначения. Особый акцент будет сделан на развитии инфраструктуры в областях.

Данный процесс также затронет и столицу Украины — Киев, добавил глава ведомства Алексей Чернышов. По его словам, нераспределённый остаток средств в объёме 1,1 млн долларов пойдет на финансирование всеукраинского общественного бюджета. Он также подчеркнул, что финансовая поддержка позволит погасить кредиторские задолженности, которые были зарегистрированы органами госказначейства по состоянию на начало 2020 года.

Напомним, что соответствующие рекомендации были даны ведомством 6 мая 2020 года на заседании комиссии, которая была образована министерством в целях оценки и отбора программ и проектов, предложенных органами местного самоуправления.