Парламент Киргизии одобрил отчёт премьер-министра за 2019 год

Кроме того, Абылгазиев остановился на проблемных вопросах и планах правительства на 2020 год.
Также, на заседании, глава исполнительной власти, министры и руководители ведомств ответили на заданные вопросы парламентариев.
По результатам обсуждения, 96 депутатов Кыргызстана посчитали работу Муххаммедкалый Абылгазиева удовлетворительной и проголосовали за него. Против было зарегистрировано 5 голосов.
Стоит отметить, что народные избранники уже третий год подряд поддерживают главу кабинета министров и считают что он неплохо справляется со своими обязанностями.
Напомним, что Абылгазиев возглавил правительство Киргизии в апреле 2018 года.