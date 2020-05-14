Парламент Киргизии одобрил отчёт премьер-министра за 2019 год

Глава правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев 13 мая принял участие в пленарном заседании Жогорку Кенеша республики, где представил депутатам отчёт о деятельности кабинета министров за 2019 год. В представленном докладе премьер-министр обратил внимание на главные социально-экономические показатели за 2019 год. Об этом сообщает

Кроме того, Абылгазиев остановился на проблемных вопросах и планах правительства на 2020 год.

Также, на заседании, глава исполнительной власти, министры и руководители ведомств ответили на заданные вопросы парламентариев.

По результатам обсуждения, 96 депутатов Кыргызстана посчитали работу Муххаммедкалый Абылгазиева удовлетворительной и проголосовали за него. Против было зарегистрировано 5 голосов.

Стоит отметить, что народные избранники уже третий год подряд поддерживают главу кабинета министров и считают что он неплохо справляется со своими обязанностями.

Напомним, что Абылгазиев возглавил правительство Киргизии в апреле 2018 года.