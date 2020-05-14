Главы МИД стран ШОС объединили усилия по борьбе с COVID-19

Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов поучаствовал в заседании совета МИД государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В ходе видеоконференции министрыИндии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также генсек ШОС и глава исполкома региональной антитеррористической структуры обсудили вопросы сотрудничества в условиях эпидемии нового коронавируса. Об этом SNG.Today 13 мая сообщили вМИД Узбекистана.

В связи с этим, главы дипломатических ведомств выразили убеждённость, что борьба с эпидемий требует решительных, согласованных многосторонних усилий при главной роли системы ООН.

Между тем, в данном контексте было отмечено эффективное взаимодействие ШОС и ВОЗ, по поводу борьбы с распространением коронавируса.

Далее, стороны отметили необходимость дальнейшего совершенствования партнёрства в медицинской сфере.

Продолжая беседу, руководители МИД ШОС выразили сплочённость по поводу осуждения методов незаконной конкуренции и односторонних санкций во время эпидемии.

На заседании, также, сказано, что процесс мирного урегулирования в Афганистане находится на ключевой стадии. Кроме того, собеседники подчеркнули, что – мирный процесс осуществляться должен самими афганцами под руководством афганского народа.

Более того, министры обменялись поздравлениями по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне и отметили героический вклад доблестных воинов и тружеников тыла в спасение мира от мирового зла.

В свой черёд, Камилов рассказал участникам о ходе реализации спецпрограммы по широкому празднованию юбилея Великой Победы в Узбекистане.

Напомним, что саммит ШОС запланирован на 22-23 июля в Санкт-Петербурге, предыдущий прошёл в Бишкеке в июне 2019 года.

Добавим, что на сегодняшний день число заразившихся короновирусной инфекцией превысило 4 млн 400 тыс. человек.