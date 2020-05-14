В МИД Таджикистана обсудили негативное влияние коронавируса на экономику

Правительство Таджикистана в рамках Шанхайской организации сотрудничества намерено расширить меры по защите экономики от влияния коронавируса. Данная тема была затронута 13 мая в ходе видеоконференции министров иностранных дел стран-участниц ШОС, сообщает пресс-офис МИД Таджикистана

В ходе переговоров стороны обсудили приоритетные задачи в области противодействия пандемии. Госслужащие проанализировали потенциал основных узконаправленных способов реагирования на негативное влияние коронавируса в различных сферах государственной деятельности.

Глава таджикского дипведомства Сироджиддин Мухриддин подчеркнул, что ввиду текущей эпидемиологической ситуации в стране наблюдается сокращение доходов государственного бюджета.

Министр предложил своим коллегам расширить возможности в транзитной и коммуникационной сферах. Особый акцент был сделан на обеспечении продовольственной безопасности в регионе. Мухриддин добавил, что необходимо также увеличить объёмы поставок медоборудования и необходимых лекарственных препаратов в страну.

Напомним, что одной из основных целей ШОС является поддержание мира и добрососедства между странами-членами организации. Деятельность международной структуры также нацелена на эффективное расширение сотрудничества между государствами в политической, торгово-экономической, культурной и научно-технической областях.