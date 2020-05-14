ВОЗ предоставит Туркменистану наработки в области исследования COVID-19

Всемирная организация здравоохранения планирует поделиться с властями Туркменистана своими наработками в области исследования коронавирусной инфекции. Соответствующий вопрос был обсуждён 13 мая в представительстве ООН в столице страны, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Переговоры состоялись в формате видеоконференции. Туркменскую сторону представили сотрудники минздрава.

Участники собрания отметили, что укрепление взаимодействия в соответствующем направлении играет важную роль в текущих условиях. По словам экспертов ВОЗ, организация готова оказать Туркменистану помощь в области лабораторных исследований на коронавирус. Представители министерства здравоохранения Туркменистана подчеркнули, что страна также готова расширить сотрудничество с ВОЗ и продолжить обмен опытом в области превентивных мер по недопущению проникновения коронавируса в страну.

Напомним, что, по поручению президента Гурбангулы Бердымухамедова, правительство расширило деятельность по профилактике COVID-19. На регулярной основе проводится медицинский осмотр всех граждан страны, в частности учащихся школ и университетов, работников различных организаций и людей старшего возраста. Отдельный мониторинг за эпидемиологической ситуацией осуществляется чрезвычайной комиссией по борьбе с коронавирусом. На данный момент случаи заражения инфекцией в стране не зафиксированы.