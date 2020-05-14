Президент Молдовы посетил медицинское учреждение «Институт матери и ребёнка»

Глава государства Молдавия Игорь Додон 12 мая посетил с визитом медицинское учреждение в Кишинёве «Институт матери и ребёнка», где изучил обстановку, в частности, в условиях пандемии коронавирусной инфекции. При обходе больницы, президент заметил, что в учреждении имеется острая необходимость организации материально-технической базы, и заверил, что окажет всю необходимую поддержку. Об этом сообщает

В отдельности, лидер страны ознакомился с условиями двух родильных отделений.

Президент дал обещание, что поможет в оснащении необходимым оборудованием и материалами.

Кроме того, Додон указал на то, что высшее руководство страны намерено осуществить значительные инвестиции в систему здравоохранения Молдовы для того, что сократился отток медицинского персонала.

По словам главы государства, необходимо создать соответствующие условия работы и оказать социальную поддержку медработникам, а также, повысить безопасность пациентов в медучреждении.

По окончанию визита, лидер страны поздравил медсотрудников с днём медсестёр и поблагодарил их за усердный труд, который помогает людям.