Президент Молдовы посетил медицинское учреждение «Институт матери и ребёнка»

В отдельности, лидер страны ознакомился с условиями двух родильных отделений.
Президент дал обещание, что поможет в оснащении необходимым оборудованием и материалами.
Кроме того, Додон указал на то, что высшее руководство страны намерено осуществить значительные инвестиции в систему здравоохранения Молдовы для того, что сократился отток медицинского персонала.
По словам главы государства, необходимо создать соответствующие условия работы и оказать социальную поддержку медработникам, а также, повысить безопасность пациентов в медучреждении.
По окончанию визита, лидер страны поздравил медсотрудников с днём медсестёр и поблагодарил их за усердный труд, который помогает людям.