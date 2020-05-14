В ВОЗ поинтересовались реальной ситуацией в Белоруссии

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 12 мая обсудил с генеральным директором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом, текущую ситуацию в стране в условиях мировой пандемии. Диалог состоялся в телефонном формате, инициатива звонка принадлежит главе ВОЗ. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Представитель всемирной организации попросил руководителя страны рассказать о реальных условиях, в которых на данный момент пребывает Беларусь.

Глава белорусского государства поведал собеседнику о деятельности армии медиков в реалиях современности в целом, и используемой стратегии по заслону дороги вирусу. Президент больше обратил внимание международного эксперта на то, что сегодня острое беспокойство вызывают участившиеся пневмонии, лечебному процессу которой уделяется много сил и времени. Приоритетом, Лукашенко назвал борьбу за каждую жизнь, не допуская роста смертности.

Гендиректор ВОЗ выслушав информацию представленную президентом, отметил, что в противоборстве с эпидемией у каждой страны свои методы и подходы, унифицированного способа и единой рецептуры против COVID 19 пока не существует. Представитель всемирного учреждения поблагодарил главу Белоруссии и сообщил, что он хорошо осведомлён о вовлечении во фронт борьбы с пандемией верховной власти и госорганов страны.

В ходе беседы Гебрейесус заявил, что, при надобности, ВОЗ может оказать помощь в реализации противоэпидемических мер системе здравоохранения республики.