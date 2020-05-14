Налогоплательщики Киргизии имеют возможность не платить проценты и налоговые санкции

Министерство предлагает рассмотреть возможность изменения порядка выплат по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям и страховым взносам по госсоциальному страхованию для поддержания предпринимательства и населения государства.
Отмечено, что во время режима чрезвычайного положения, установленного с 25 марта по 11 мая текущего года, всем предпринимателям пришлось приостановить свою деятельность.
Кроме того, если налогоплательщик погасит основной долг на 1 июля 2021 года, то в таком случае предлагается списать остальные долги на 50 процентов.
В минэкономике предполагают, что из-за таких мер возможно недопоступление бюджета, но считают правильным принять указ в нынешней ситуации.