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Налогоплательщики Киргизии имеют возможность не платить проценты и налоговые санкции

  • 14.05.2020, 17:07,
  • В Мире + Европа
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Налогоплательщики Киргизии имеют возможность не платить проценты и налоговые санкцииМинистерство экономики Киргизии 13 мая выдвинуло предложение о том, чтобы изменить структуру задолженности по ряду налоговых обязательств для бизнеса страны, который сильно пострадал из-за пандемической инфекции коронавируса. В случае выплаты основного долга на 1 января 2021 года, минэкономика предлагает списать остальные долги на все 100 процентов. Проект данного закона опубликован на официальном сайте правительства Киргизии.

Министерство предлагает рассмотреть возможность изменения порядка выплат по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям и страховым взносам по госсоциальному страхованию для поддержания предпринимательства и населения государства.

Отмечено, что во время режима чрезвычайного положения, установленного с 25 марта по 11 мая текущего года, всем предпринимателям пришлось приостановить свою деятельность.

Кроме того, если налогоплательщик погасит основной долг на 1 июля 2021 года, то в таком случае предлагается списать остальные долги на 50 процентов.

В минэкономике предполагают, что из-за таких мер возможно недопоступление бюджета, но считают правильным принять указ в нынешней ситуации.





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