Налогоплательщики Киргизии имеют возможность не платить проценты и налоговые санкции

Министерство экономики Киргизии 13 мая выдвинуло предложение о том, чтобы изменить структуру задолженности по ряду налоговых обязательств для бизнеса страны, который сильно пострадал из-за пандемической инфекции коронавируса. В случае выплаты основного долга на 1 января 2021 года, минэкономика предлагает списать остальные долги на все 100 процентов. Проект данного закона опубликован на

Министерство предлагает рассмотреть возможность изменения порядка выплат по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям и страховым взносам по госсоциальному страхованию для поддержания предпринимательства и населения государства.

Отмечено, что во время режима чрезвычайного положения, установленного с 25 марта по 11 мая текущего года, всем предпринимателям пришлось приостановить свою деятельность.

Кроме того, если налогоплательщик погасит основной долг на 1 июля 2021 года, то в таком случае предлагается списать остальные долги на 50 процентов.

В минэкономике предполагают, что из-за таких мер возможно недопоступление бюджета, но считают правильным принять указ в нынешней ситуации.