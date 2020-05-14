Пришло время признать Геноцид армян | депутаты парламента Румынии

Депутаты парламента Румынии председатель Армяно-румынской парламентской группы дружбы, председатель Армянского союза Румынии Варужан Восканян и глава группы национальных меньшинств Варужан Памбукчян выступили с политическим заявлением на официальном сайте Палаты депутатов.



Об этом на своей странице в Facebook написал посол РА в Румынии Сергей Минасян.

«Весной 1915 года всего за несколько месяцев была разрушена тысячелетняя цивилизация в своей исторической колыбели. До окончания Первой мировой войны полтора миллиона из трех миллионов армян, живущих в исторической Армении, были убиты, а остальные нашли убежище в изгнании или сменили свою личность.



Признание

Депутаты напомнили, что в последние десятилетия парламенты ряда стран приняли резолюции, характеризующие массовые убийства армян в Османской империи как

Об этом на своей странице в Facebook написал посол РА в Румынии Сергей Минасян.«Весной 1915 года всего за несколько месяцев была разрушена тысячелетняя цивилизация в своей исторической колыбели. До окончания Первой мировой войны полтора миллиона из трех миллионов армян, живущих в исторической Армении, были убиты, а остальные нашли убежище в изгнании или сменили свою личность.Признание Геноцида армян – это вопрос уточнения не только морального, но и международного общественного мнения. Если бы это признание имело место после Первой мировой войны, последовавшие за этим трагедии, от массовых убийств греческих общин в Османской империи о Холокоста еврейского народа до преступлений в бывшей Югославии и совсем недавно геноцидов в Африке, возможно, не произошли бы ».Депутаты напомнили, что в последние десятилетия парламенты ряда стран приняли резолюции, характеризующие массовые убийства армян в Османской империи как геноцид . «Среди стран-членов ЕС, законодательные органы которых приняли такие резолюции, мы отмечаем Францию, Германию, Италию, Австрию, Нидерланды, Швецию, Грецию, Словакию, Чехию, Польшу, Болгарию, Бельгию, Кипр и Литву. К ним присоединились многие другие страны мира: Канада, Аргентина, Уругвай, Боливия, Венесуэла, Парагвай, Чили, Бразилия, Швейцария, Россия и Святой Престол. Примечателен шаг Конгресса США в 2019 году, когда подавляющим большинством в Палате представителей были приняты резолюции, осуждающие Геноцид армян. Они были добавлены к резолюциям, принятым на таких международных платформах, как Европейский парламент, Совет Европы, Европейская народная партия, Всемирный совет церквей и другие»,- говорится в заявлении армянских депутатов.