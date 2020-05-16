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Гейдар Алиев признал, что Нагорный Карабах больше не Азербайджан | ИСТОРИЧЕСКИЕ КАДРЫ

 
В Интернете появились сенсационные архивные кадры, на которых экс-президент Азербайджана, отец действующего лидера страны и ставший культовой фигурой Гейдар Алиев признает, что «Нагорный Карабах больше не Азербайджан».
«Нагорный Карабах больше не Азербайджан. У Азербайджана нет государственной концепции или политики по Нагорному Карабаху», – говорит президент на видео.

Ранее портал Инфотека24 сообщал о том, что Гейдар Алиев также готов был подписать соглашение по урегулированию конфликта в Ки-Весте в 2001 году, однако под давлением политической элиты страны отказался от подписания документа.


Возникает вопрос: а азербайджанцы, особенно молодое поколение, которое не упускает возможности припомнить, что «Карабах бизимдирь» (Карабах наш), и практически молится на памятники, портреты и бюсты Гейдара Алиева, установленные на каждом шагу, знакомы с такими подробностями своей же истории? Готовы ли они пересмотреть свои радикальные взгляды, которые им вливают в их детские головки еще со школы, или им будет легче пересмотреть свое отношение к национальному герою?
Другой вопрос, успел ли «папа» объяснить эту простую формулу своему сыну, передав ему власть или Ильхам свято верит, что, претендуя на Карабах, продолжает дело отца? Может ему напомнить, что Гейдар Алиевич не собирался ничего возвращать? Ибо Карабах армянам он уже вернул.
[media=https://t.me/infoteka24/4473]
Источник - infoteka24


  Источник:FMG NEWS

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