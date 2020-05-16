Гейдар Алиев признал, что Нагорный Карабах больше не Азербайджан | ИСТОРИЧЕСКИЕ КАДРЫ

В Интернете появились сенсационные архивные кадры, на которых экс-президент Азербайджана, отец действующего лидера страны и ставший культовой фигурой Гейдар Алиев признает, что «Нагорный Карабах
больше не Азербайджан
».
«Нагорный Карабах
больше не Азербайджан
. У Азербайджана нет государственной концепции или политики по Нагорному Карабаху», – говорит президент на видео.
Ранее портал Инфотека24 сообщал о том, что Гейдар Алиев также готов был подписать соглашение по урегулированию конфликта в Ки-Весте в 2001 году, однако под давлением политической элиты страны отказался от подписания документа.
Возникает вопрос: а азербайджанцы, особенно молодое поколение, которое не упускает возможности припомнить, что «Карабах
бизимдирь» (Карабах
наш), и практически молится на памятники, портреты и бюсты Гейдара Алиева, установленные на каждом шагу, знакомы с такими подробностями своей же истории? Готовы ли они пересмотреть свои радикальные взгляды, которые им вливают в их детские головки еще со школы, или им будет легче пересмотреть свое отношение к национальному герою?
Другой вопрос, успел ли «папа» объяснить эту простую формулу своему сыну, передав ему власть или Ильхам свято верит, что, претендуя на Карабах
, продолжает дело отца? Может ему напомнить, что Гейдар Алиевич не собирался ничего возвращать? Ибо Карабах
армянам он уже вернул.