Существует возможность открытия небольших рынков в Кишинёве и Бельцах

Напомним, что лидеру Молдовы граждане государства присылают ряд вопросов, на которые хотят получить ответы и Додон еженедельно в программе «Президент отвечает» в прямом эфире отвечает на их вопросы.
Итак, в этот раз жители поинтересовались, когда откроются сельскохозяйственные рынки в крупных городах.
По словам главы государства, во всех районных центрах страны, за исключением Басарабяски и Чимишлии, где действуют наиболее строгие правила карантинного режима из-за большого количества случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, рынки уже открыты.
Что касается больших рынков в крупных городах, то окончательное решение будет принято через несколько дней.