Существует возможность открытия небольших рынков в Кишинёве и Бельцах

Глава государства Молдавия Игорь Додон 14 мая, в эфире еженедельного видеоблога, рассказал о том, как сейчас ведётся торговля продуктами питания в населённых пунктах государства. Также, президент сообщил о том, что существует возможность открытия маленьких рынков в Кишинёве и Бельцах, через короткое время. Об этом сообщается на странице главы Молдовы в

Напомним, что лидеру Молдовы граждане государства присылают ряд вопросов, на которые хотят получить ответы и Додон еженедельно в программе «Президент отвечает» в прямом эфире отвечает на их вопросы.

Итак, в этот раз жители поинтересовались, когда откроются сельскохозяйственные рынки в крупных городах.

По словам главы государства, во всех районных центрах страны, за исключением Басарабяски и Чимишлии, где действуют наиболее строгие правила карантинного режима из-за большого количества случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, рынки уже открыты.

Что касается больших рынков в крупных городах, то окончательное решение будет принято через несколько дней.