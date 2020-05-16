Беларусь 19 мая примет участие в заседании ЕАЭС

Председатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович 15 мая сообщил, что проект перспективного развития и интеграции ЕАЭС до 2025 года, совершил круг всех нужных процедур. Теперь ожидается, что президенты стран ЕАЭС 19 мая утвердят концептуальный документ. Республика Беларусь, у которой есть свои предложения, примет участие в этом международном форуме, сообщает БЕЛТА

По словам председателя ЕАЭК в концепции стратегии содержатся нормы действий и положения, которые могут быть имплементированы в национальные акты. Глава комиссии обратил на этот аспект внимание, потому что наблюдается некоторый разрыв между политическими решениями, ориентированными на укрепление процессов слияния и непосредственно национальными актами.

Помимо того в документе заложен комплекс инструментов и механизмов, составляющий свыше 300 позиций. Это фактическая доктрина плана действий, по будущему углублению интеграции.

Стратегия призвана обеспечить дальнейшую разработку и принятие межгосударственных соглашений, а также подписание десятков нормативно-правовых актов на платформе ЕАЭС. Плюс к этому, внесения изменений и дополнений в центральный Договор о союзе и поправок в законодательные акты стран Евразийского экономического союза.