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Беларусь 19 мая примет участие в заседании ЕАЭС

  • 16.05.2020, 12:43,
  • В Мире + Европа » Беларусь
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Беларусь 19 мая примет участие в заседании ЕАЭСПредседатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович 15 мая сообщил, что проект перспективного развития и интеграции ЕАЭС до 2025 года, совершил круг всех нужных процедур. Теперь ожидается, что президенты стран ЕАЭС 19 мая утвердят концептуальный документ. Республика Беларусь, у которой есть свои предложения, примет участие в этом международном форуме, сообщает БЕЛТА.

По словам председателя ЕАЭК в концепции стратегии содержатся нормы действий и положения, которые могут быть имплементированы в национальные акты. Глава комиссии обратил на этот аспект внимание, потому что наблюдается некоторый разрыв между политическими решениями, ориентированными на укрепление процессов слияния и непосредственно национальными актами.

Помимо того в документе заложен комплекс инструментов и механизмов, составляющий свыше 300 позиций. Это фактическая доктрина плана действий, по будущему углублению интеграции.

Стратегия призвана обеспечить дальнейшую разработку и принятие межгосударственных соглашений, а также подписание десятков нормативно-правовых актов на платформе ЕАЭС. Плюс к этому, внесения изменений и дополнений в центральный Договор о союзе и поправок в законодательные акты стран Евразийского экономического союза.





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