 
  • 23:43 – Дед Пашиняна воевал в рядах Советской армии | Официально 
  • 17:00 – Пришло время признать Геноцид армян | депутаты парламента Румынии 
  • 12:57 – Беларусь получила партию нефти из Саудовской Аравии 
  • 23:43 – Дед Пашиняна воевал в рядах Советской армии | Официально 
  • 15:38 – Как не развестись во время карантина? 7 рекомендации психолога 
  • 17:05 – Азербайджанский террорист наказан | остерегайтесь азербайджанцев 

Глава Казахстана поручил оперативно запустить социально-экономический мотор страны

  • 16.05.2020, 14:05,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  
Глава Казахстана поручил оперативно запустить социально-экономический мотор страныПрезидент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 15 мая принял главу центробанка страны Ерболата Досаева. Финансист доложил президенту обстановку на финансовой площадке и результатах деятельности в рамках денежно-кредитной концепции государства в 2020 году. По итогам отчёта, Токаев поручил ускорено стабилизировать социально-экономическую ситуацию в стране и на рынках. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе Акорды.

Исходя из сложившейся ситуации в мире и стране, экономика Казахстана была вынуждена взять своеобразную паузу, доложил председатель национального банка. В данное время, создавшееся положение в экономических структурах идет на смягчение, и финансовые круги республики взяли курс на оперативное осуществление антикризисных мер и шагов по восстановлению экономической динамики, сообщил Досаев.

Резюмируя представленную информацию, президент сделал акцент на исключительной значимости скрупулёзного контроля применения финансовых средств, выделяемых на «план действий» по занятости населения. Обеспечение людей возможностью иметь постоянный доход — приоритет государственной политики, подчеркнул глава государства, и распорядился проследить за тем, чтобы всемерная поддержка доходила до конечных адресатов.

Президент поставил задачу не ослаблять работы в этом направлении, и заявил о необходимости создания достаточного количества новых рабочих мест.





  •   Просмотров Сегодня: 48


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Президент Казахстана сообщил об отмене ЧП
    » Президент Казахстана поздравил народ с Днём Победы
    » На совете тюркоязычных стран Казахстан инициировал полную консолидацию усилий
    » Ответы Казахстана современным вызовам находят положительные отзывы
    » Президент Евросовета дал высокую оценку действиям Казахстана
    » Президент Казахстана осмотрел блокпост на подступах к столице
    » Лидер Казахстана обсудил финансовые риски в связи с ситуацией в мире
    » Лидер Казахстана принял главу национальной авиакомпании
    » Президент Казахстана посетил главный храм страны «Хазрет Султан»
    » Президент Казахстана встретился с министром обороны страны
    » Президент Казахстана встретился с военно-силовым блоком страны в связи ситуацией на Ближнем Востоке
    » В Казахстане построят мост через Бухтарминское водохранилище
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Дед Пашиняна воевал в рядах Советской армии | Официально

    • 23:43
    • 24
    • 0

    Власти Туркменистана ограничат отдых и купание в турзоне Аваза

    • 20:53
    • 32
    • 0

    Коронавирус косит азербайджанскую армию | Более 1000 заразившихся

    • 19:30
    • 106
    • 0

    Режим карантин в Азербайджане будет продлён до конца 2020 года

    • 18:36
    • 37
    • 0

    Жители Горного Бадахшана получат помощь на полмиллиона долларов

    • 17:50
    • 73
    • 0

    Алиев лично организовал героизацию азербайджанского пособника нацистского режима | Никол Пашинян

    • 17:31
    • 33
    • 0

    Президент Киргизии встретился с главой дисциплинарной комиссии при совете судей

    • 16:03
    • 43
    • 0

    Глава Белоруссии оценил хозяйский подход к работе ОАО «Молоко»

    • 15:47
    • 43
    • 0

    Глава Казахстана поручил оперативно запустить социально-экономический мотор страны

    • 14:05
    • 49
    • 0

    Беларусь 19 мая примет участие в заседании ЕАЭС

    • 12:43
    • 46
    • 0

    Существует возможность открытия небольших рынков в Кишинёве и Бельцах

    • 11:29
    • 43
    • 0

    Гейдар Алиев признал, что Нагорный Карабах больше не Азербайджан | ИСТОРИЧЕСКИЕ КАДРЫ

    • 09:30
    • 72
    • 0

    Украина и ЕС вместе выйдут из коронакризиса

    • 05:04
    • 98
    • 0

    В ВОЗ поинтересовались реальной ситуацией в Белоруссии

    • 19:04
    • 177
    • 0

    Налогоплательщики Киргизии имеют возможность не платить проценты и налоговые санкции

    • 17:07
    • 144
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58334
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 53715
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48267
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43880
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 39687
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37695
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36210
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33850
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31978
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30896
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24675
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23641
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23537
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 21996
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21423
    • 0

    Дед Пашиняна воевал в рядах Советской армии | Официально

    • 23:43
    • 24
    • 0

    Коронавирус косит азербайджанскую армию | Более 1000 заразившихся

    • 19:30
    • 106
    • 0

    Алиев лично организовал героизацию азербайджанского пособника нацистского режима | Никол Пашинян

    • 17:31
    • 33
    • 0

    Глава Белоруссии оценил хозяйский подход к работе ОАО «Молоко»

    • 15:47
    • 43
    • 0

    Власти Туркменистана ограничат отдых и купание в турзоне Аваза

    • 20:53
    • 32
    • 0

    Жители Горного Бадахшана получат помощь на полмиллиона долларов

    • 17:50
    • 73
    • 0

    Режим карантин в Азербайджане будет продлён до конца 2020 года

    • 18:36
    • 37
    • 0

    Президент Киргизии встретился с главой дисциплинарной комиссии при совете судей

    • 16:03
    • 43
    • 0

    Украина и ЕС вместе выйдут из коронакризиса

    • 05:04
    • 98
    • 0

    Глава Казахстана поручил оперативно запустить социально-экономический мотор страны

    • 14:05
    • 49
    • 0

    Беларусь 19 мая примет участие в заседании ЕАЭС

    • 12:43
    • 46
    • 0

    Существует возможность открытия небольших рынков в Кишинёве и Бельцах

    • 11:29
    • 43
    • 0

    Гейдар Алиев признал, что Нагорный Карабах больше не Азербайджан | ИСТОРИЧЕСКИЕ КАДРЫ

    • 09:30
    • 72
    • 0

    Пришло время признать Геноцид армян | депутаты парламента Румынии

    • 17:00
    • 151
    • 0

    Налогоплательщики Киргизии имеют возможность не платить проценты и налоговые санкции

    • 17:07
    • 144
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА