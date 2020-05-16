Глава Казахстана поручил оперативно запустить социально-экономический мотор страны

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 15 мая принял главу центробанка страны Ерболата Досаева. Финансист доложил президенту обстановку на финансовой площадке и результатах деятельности в рамках денежно-кредитной концепции государства в 2020 году. По итогам отчёта, Токаев поручил ускорено стабилизировать социально-экономическую ситуацию в стране и на рынках. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе Акорды

Исходя из сложившейся ситуации в мире и стране, экономика Казахстана была вынуждена взять своеобразную паузу, доложил председатель национального банка. В данное время, создавшееся положение в экономических структурах идет на смягчение, и финансовые круги республики взяли курс на оперативное осуществление антикризисных мер и шагов по восстановлению экономической динамики, сообщил Досаев.

Резюмируя представленную информацию, президент сделал акцент на исключительной значимости скрупулёзного контроля применения финансовых средств, выделяемых на «план действий» по занятости населения. Обеспечение людей возможностью иметь постоянный доход — приоритет государственной политики, подчеркнул глава государства, и распорядился проследить за тем, чтобы всемерная поддержка доходила до конечных адресатов.

Президент поставил задачу не ослаблять работы в этом направлении, и заявил о необходимости создания достаточного количества новых рабочих мест.