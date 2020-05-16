Украина и ЕС вместе выйдут из коронакризиса

Правительство Украины намерено совместно с Европейским союзом найти выход из текущего кризиса, вызванного распространением коронавируса. Данное заявление было сделано 14 мая в ходе телеконференции представителем Еврокомиссии Кристианом Даниэльссоном. Об этом 15 мая сообщило ИА «Укринформ».

Было отмечено, что в рамках сотрудничества Евросоюз выделил Украине 190 млн евро, переориентированных из партнёрских программ на противодействие эпидемии в стране. Даниэльссон подчеркнул, что сюда входит покупка средств защиты, тест-систем, оборудования. Он добавил, что особая поддержка была оказана малому и среднему бизнесу.

По словам представителя ЕС, в Европарламенте сейчас рассматривается возможность выделения 1,2 млрд евро для поддержки макрофинансовой стабильности Украины.

Представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий, в свою очередь, отметил, что выделение такой большой суммы — не очень простое решение для ЕС.

— Мы хотим продолжить сотрудничество в области борьбы с COVID-19, а также привлечь украинские власти к политике Европейского союза, — сказал Даниэльссон.

Напомним, что, по состоянию на 16 мая, в Украине зарегистрировано 17 858 инфицированных COVID-19. От вируса умерли 497 человек. За последние сутки было зарегистрировано 528 новых пациентов с COVID-19.