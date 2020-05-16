Президент Киргизии встретился с главой дисциплинарной комиссии при совете судей

Глава государства Киргизии Сооронбай Жээнбеков 15 мая провёл встречу с руководителем дисциплинарной комиссии при совете судей страны Нургуль Бакировой. В ходе беседы, Бакирова сообщила президенту о проделанной работе, в рамках наказания судей, которых граждане государства обвинили в незаконных действиях или бездействии. Об этом сообщает

По итогам рассмотрения по 223 обращениям граждан, были приняты решения о необходимости привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

Исходя из этого постановления, 18 судьям объявлен выговор, 155 судьям вынесено предупреждение, а 42 судьям сделано замечание.

В связи с нарушением требований безупречности принято решение о том, что досрочно освобождаются 8 судей.

По словам Жээнбекова, в стране достаточно много честных судей, но из-за таких некоторых личностей страдает вся репутация судебной системы.

Президент подчеркнул, что в самоочищении судейского корпуса играет особую роль дисциплинарная комиссия и поручил укрепить к судебной системе доверие граждан как можно скорее.