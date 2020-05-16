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Режим карантин в Азербайджане будет продлён до конца 2020 года

  • 16.05.2020, 18:36,
  • В Мире + Европа » Азербайджан
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Режим карантин в Азербайджане будет продлён до конца 2020 года
Руководитель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями в Азербайджане (TƏBİB) Рамин Байрамлы 15 мая выступил на брифинге оперативного  штаба при кабмине, где заявил о том, что существует возможность продления карантина в стране до конца этого года. Для того, чтобы правила карантинного режима были смягчены, гражданам необходимо соблюдать все требования. Об этом сообщает Trend.

Байрамлы подчеркнул, что опыт других стран показывает то, что их граждане учатся жить с этой инфекцией, не вводя жёсткий карантин.

Глава (TƏBİB) не исключает возможности, что мир когда-то преодолеет пандемию, но всё будет зависеть от социальной ответственности народа.

Также, на брифинге отмечено, что в Азербайджане нет дефицита масок или других защитных средств, которые используются для борьбы с коронавирусной эпидемией.

Председатель пресс-службы правительства Ибрагим Мамедов указал на то, что в республике каждый день производится около 500 000 масок. Производственная мощность может достичь уровня, что маски будут раздавать бесплатно.





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