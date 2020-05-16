Режим карантин в Азербайджане будет продлён до конца 2020 года

Байрамлы подчеркнул, что опыт других стран показывает то, что их граждане учатся жить с этой инфекцией, не вводя жёсткий карантин.
Глава (TƏBİB) не исключает возможности, что мир когда-то преодолеет пандемию, но всё будет зависеть от социальной ответственности народа.
Также, на брифинге отмечено, что в Азербайджане нет дефицита масок или других защитных средств, которые используются для борьбы с коронавирусной эпидемией.
Председатель пресс-службы правительства Ибрагим Мамедов указал на то, что в республике каждый день производится около 500 000 масок. Производственная мощность может достичь уровня, что маски будут раздавать бесплатно.