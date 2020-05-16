Жители Горного Бадахшана получат помощь на полмиллиона долларов

По поручению лидера Таджикистана Эмомали Рахмона, в Горно-Бадахшанскую автономную область будет направлена помощь с продуктами питания, медпринадлежностями и медикаментами. Соответствующий груз оценивается в более чем полмиллиона долларов. Об этом SNG.Today сообщили 15 мая в пресс-офисе министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, что для оказания социально-экономической поддержки в регион будет отправлено 45 грузовиков. Для больных коронавирусом и медработников в 8 городах и районах Горного Бадахшана будет направлено 500 тонн продуктов питания на общую сумму 3 млн сомони.

Кроме того, жителям региона также предоставят необходимые лекарства на сумму 2 млн сомони. В центральную районную больницу в подарок от Рахмона поступит одна машина скорой помощи. Соответствующей груз будет также включать медицинскую одежду, средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики).

Напомним, что на данный момент в Таджикистане лабораторным путём было обнаружено 1118 пациентов с COVID-19. В общей сложности от коронавируса погибли 33 человека. По состоянию на 15 мая, 4297 человек находились под наблюдением врачей. За последние 24 часа из медучреждений было выписано 477 граждан.