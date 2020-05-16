Власти Туркменистана ограничат отдых и купание в турзоне Аваза

На очередном заседании правительства Туркменистана 15 мая было принято решение ввести ограничения на туризм, отдых и купание в национальной туристической зоне Аваза. Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что данные меры связаны с профилактикой коронавируса в государстве, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Решение было принято по итогам работы чрезвычайной комиссии по противодействию COVID-19. В комитете проанализировали текущую ситуацию и пришли к общему мнению, что соответствующие ограничения просто необходимы в условиях неустойчивой эпидемиологической ситуации во всём мире.

Согласно постановлению, на территории Авазы будут приостановлены туристическая деятельность, проведение культурно-массовых мероприятий, а также купание в водах Каспийского моря. В кабмине отметили, что данные ограничения будут действовать в летний сезон.

Напомним, что правительство уже разработало план готовности к противодействию COVID-19. Соответствующая программа была сформирована на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и соответствующих международных структур. На данный момент в стране не зафиксированы случаи заражения коронавирусом.