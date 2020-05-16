Глава Белоруссии оценил хозяйский подход к работе ОАО «Молоко»

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 15 мая посетил, с рабочей поездкой, Витебский регион. Повестка пребывания президента в регионе была ориентирована на инспекцию интеграционных структур в АПК. Глава государства побывал на предприятиях ОАО «Молоко», где ознакомился с функциональной деятельностью акционерного общества. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента

В ходе посещения структурных подразделений ОАО «Молоко», белорусский лидер сказал фермерам, что средства, в первую очередь, будут выделяться на перспективные проекты и идеи, где ощутим хозяйский подход к делу. Покажете результат, будут деньги, нет надобности вкладываться в заведомо безнадёжные предприятия, заявил президент.

После, глава государства выразил восторг, во время посещения одной из ферм общества. Он отметил качественные условия ухода за крупным рогатым скотом, и грамотный подход хозяйствования с применением надлежащих технологий.

Александр Лукашенко напомнил, что решение о создании в регионе интеграционных структур, было правильным и своевременным, подсказанным самой жизнью. Президент отметил, что на предприятии нащупали нужную форму ведения дел. От земли исходят корма, после молоко и мясо, продукцию переработали, продали, вырученные средства вернулись туда, откуда взялись сырьевые молоко и мясо, а это путь к возрождению, подчеркнул президент.

В этом контексте лидер страны поручил, ценный опыт витебских фермеров по формированию интеграционных структур, внедрять и в других областях Белоруссии.