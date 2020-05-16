Алиев лично организовал героизацию азербайджанского пособника нацистского режима | Никол Пашинян

Сегодня в рамках пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян
обратился к теме азербайджанских провокаций против Армении, в частности о попытках представить Армению как страну, где реабилитируют пособников нацистов. Пашинян ответил на обвинение архивными материалами, сперва представив огромный вклад армянского народа в дело Победы в Великой Отечественной войне, а затем показав факты героизации и восхваления пособников нацистов и военных преступников, лидеров Азербайджанского легиона Вермахта в самом Азербайджане.
"Как можно говорить о себе как противнике нацистов и обвинять в этом Армению, когда в Азербайджане Ильхам Алиев лично организовал восхваление азербайджанского пособника нацистского режима, а остальному миру представлять себя в качестве противника нацистов. Это просто неприемлемо”, – подчеркнул Никол Пашинян
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Также премьер-министр Армении
показал материалы об Азербайджанском легионе Вермахта, который отличился на службе у нацистов и одном из его основателей, а также основателе Азербайджанской демократической республики Мамед Эмине Расулзаде. Сейчас в нескольких городах Азербайджана Расулзаде установлен памятник, в его родном селе Новханы стоит огромный монумент. В Азербайджане выпускались памятные марки в честь юбилеев Расулзаде, последний выпуск был приурочен к 130-летию пособника нацистов.
Пашинян в итоге категорически отверг какое-либо отношение Армении к реабилитации нацистов, подчеркнув, что в самом Азербайджане не забывают восхвалять собственных военных преступников. Напомним, что мы несколько раз обращались к теме пособников нацистов из Азербайджана, материалы об этом можно прочитать по ссылкам (1, 2).