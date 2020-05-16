Коронавирус косит азербайджанскую армию | Более 1000 заразившихся

Коронавирус добрался до азербайджанской армии, об этом сообщил журналистам председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы во время пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Об этом сообщает Инфотека24 со ссылкой на азербайджанское издание АПА.

«Среди сотен офицеров были случаи заражения, они были привлечены к лечению. Серьезных случаев заражения в военных учреждениях не наблюдалось если не считать несколько сотен зараженных»,- отметил Рамин Байрамлы.



Байрамлы также сообщил, что в военных учреждениях приняты серьезные карантинные меры, на изоляции тысячи солдат, около сотни с тяжелой формой воспаления легких. Ожидается кратное увеличение заболевания после начала военных учений. От родителей эту информацию скрывают.

Отметим со своей стороны, что мы уже давно сообщали о вспышках коронавируса в вооруженных силах Азербайджана, однако официального подтверждения не было. По нашим данным ситуация с коронавирусом в ВС Азербайджана полностью вышла из под контроля, среди очагов заражения несколько воинских частей, в том числе расположенных у линии соприкосновения.

По материалам СМИ