Дед Пашиняна воевал в рядах Советской армии | Официально

Центр проверки информации при аппарате премьер-министра Армении сегодня опубликовал опровержение ряда материалов, опубликованных вчера в российских СМИ и связанных с дедом премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В Центре в очередной раз подчеркнули, что распространяется дезинформация и дед Никола Пашиняна не имел отношения к нацистам, а был красноармейцем, пропавшим без вести в боях.



Ряд российских СМИ (news.ru, mk.ru, rosbalt.ru, gazeta.ru, kp.ru, lenta.ru) накануне опубликовали лживую информацию растиражированную азербайджанскими дешевыми СМИ о том, что дед премьер-министра Армении и его тезка Николай Пашинян в годы Великой отечественной войны пошел на сотрудничество с нацистами, ссылаясь на данные с ресурса ОБД Мемориал. Однако при изучении материалов оказывается, что речь идет о двух разных людях. Дед премьер-министра Армении Николай Аракелович Пашинян, служивший в 554 стрелковом полку, на самом деле пропал без вести.

Также в базе данных есть Николай Вартанович Пашинян, не имеющий отношения к премьер-министру Армении, который попал в плен и сотрудничал с нацистами. Именно его биографию взяли за основу некоторые российские журналисты. Однако данная информация не соответствует действительности.

Инфотека24