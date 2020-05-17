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ПАШИНЯН РАЗНЕС В ПУХ И ПРАХ ВРАНЬЕ ИЛЬХАМА АЛИЕВА О ГАРЕГИНЕ НЖДЕ

 
Азербайджан стремится принизить роль армянского народа в победе над нацизмом. Именно этим обусловлены выпады Ильхама Алиева против национального героя Армении Гарегина Нжде. Об этом сказал премьер Никол Пашинян в субботу на онлайн пресс-конференции.

На самом деле исторические факты говорят о крайне весомой роли армянского народа в разгроме нацизма, добавил премьер.
Он напомнил, что из Армении на фронт ушли около 600 тысяч человек, еще 100 тысяч армян диаспоры принимали участие в боевых действиях в составе европейских или американских войск.

В годы Великой Отечественной войны на фронтах погибли 300 тысяч армян, 65 армян получили звание генерала. За весь период существования Советского Союза армяне дали 115 генералов, 4 маршалов и одного адмирала. Кроме того армяне занимают шестое место по количеству Героев Советского Союза – после русских, украинцев, белорусов, татар и евреев.

"Но поскольку азербайджанцы всякий раз пытаются представить нас как пособников нацизма, то я хочу привести несколько данных. Во-первых, за годы Второй Мировой войны порядка 75 тысяч азербайджанцев воевали в рядах нацистских легионов. Причем существовал азербайджанский легион, имевший все атрибуты, начиная со специальной униформы", - сказал премьер.

Он показал при этом фотографии этой униформы с нацистскими отличительными значками.

Также он отметил, что в Германии в годы войны публиковалась официальная газета азербайджанских легионов. Пашинян показал снимок первой полосы этого издания. Также Пашинян напомнил об одном из основателей первой азербайджанской республики Мамеде Расулзаде, который впоследствии тесно сотрудничал с нацистской Германией.
"Но всей этой истории интересно другое – как в Азербайджане относятся к Мамеду Расулзаде. В 2014 году указом президента Азербайджана с большим размахом отметили 130-летие Расулзаде. В этой связи даже выпустили юбилейную почтовую марку. Памятники Расулзаде установлены в Баку, Гяндже, Загатале", - добавил он.
Премьер показал эти факты, чтобы дать понять, насколько искренни заявления азербайджанского президента в идейном и ценностном плане.
Он недоумевает, как можно позиционировать себя как ярого борца с нацизмом, обвинять в пособничестве нацизму Армению, когда в Азербайджане сам Ильхам Алиев организовывает героизацию яркого представителя нацистского режима
 
Надо отметить что Ильхам Алиев банально врет и умалчивает факты массового участия азербайджанцев в рядах легионов, перешедших на сторону Вермахта. Но утверждать, будто Герой Армении Гарегин Нжде сотрудничал с нацистской Германией, является верхом цинизма и лицемерия Ильхам Алиева.Никакие параллели между Расулзаде и Нжде не только неправомерны, но и кощунственны. Один из национальных героев Армении остался в памяти народа, как госсударственный деятель, интеллектуал и борец за независимость Армении, а Расулзаде сросся с имиджем бандита, который питался кровью невинных людей. Но об этом в следующем материале. 


  Источник:FMG NEWS

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