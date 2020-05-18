Нур-Султан может вновь закрыться на жёсткий карантин

В столице Республики Казахстан за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, закрыли некоторые объекты, которые только недавно возобновили работу. В них вошли строительные компании, магазины промтоваров, рестораны и средние пункты общественного питания. Если положение не исправят, то город вновь закроют на карантин. Об этом 18 мая сообщил официальный источник городской администрации Нур-Султана

Передвижными бригадами мэрии, совместно с представителями полиции и антиэпидемических служб, каждый день проводятся инспекции по соблюдению, на вновь открывшихся субъектах, санитарных норм безопасности. На основании этих проверок, за регулярные нарушения предписаний, деятельность ряда объектов приостановлена, и они не откроются до тех пор, пока не будет обеспечен высокий уровень следования нормам.

Сейчас в столице, за халатное отношение к требованиям, закрыли десятки объектов. Столичные службы не раз публично заявляли об ответственности перед соблюдением правил и серьёзности ситуации. Специалисты напомнили нарушителям, что заболевание не проходит бесследно, также и для переболевших лиц.

По словам руководителя столичного управления здравоохранения, Сауле Кисиковой, горожане не должны относиться к опасному вирусу пренебрежительно.