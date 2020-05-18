Нур-Султан может вновь закрыться на жёсткий карантин

Передвижными бригадами мэрии, совместно с представителями полиции и антиэпидемических служб, каждый день проводятся инспекции по соблюдению, на вновь открывшихся субъектах, санитарных норм безопасности. На основании этих проверок, за регулярные нарушения предписаний, деятельность ряда объектов приостановлена, и они не откроются до тех пор, пока не будет обеспечен высокий уровень следования нормам.
Сейчас в столице, за халатное отношение к требованиям, закрыли десятки объектов. Столичные службы не раз публично заявляли об ответственности перед соблюдением правил и серьёзности ситуации. Специалисты напомнили нарушителям, что заболевание не проходит бесследно, также и для переболевших лиц.
По словам руководителя столичного управления здравоохранения, Сауле Кисиковой, горожане не должны относиться к опасному вирусу пренебрежительно.
— Гражданам нельзя расслабляться, масочный режим пока актуален повсюду, и если люди будут игнорировать санитарные нормы, то город вернётся к жёсткому карантину и смягчений как сейчас не будет. Возвращение к прежней нормальной жизни зависит сугубо от нас с вами, — заявила глава управления.