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Первый вице-премьер Киргизии поручил усилить работу по контактным лицам заболевших граждан

  • 18.05.2020, 11:33,
  • В Мире + Европа
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Первый вице-премьер Киргизии поручил усилить работу по контактным лицам заболевших гражданЗаместитель главы правительства Киргизии Кубатбек Боронов 17 мая провёл очередное заседание республиканского штаба, где потребовал усилить работу по контактным лицам инфицированных граждан страны. В ходе заседания, Боронов попросил медицинский персонал и другие органы по борьбе с коронавирусной инфекцией не расслабляться и продолжать работать в прежнем режиме. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

По словам вице-премьера, в случае подтверждения у человека наличие пандемического вируса, необходимо в первую очередь направить все силы на установление контактировавших с ним лиц. В противном случае, возникнут упущения в борьбе с инфекцией, и всё может вернуться в самое начало.

Кроме того, Боронов сообщил о том, что у четырёх работников службы исполнения наказаний подтвердилось заражение пандемией коронавируса, и они уже госпитализированы в мед учреждения, где им предоставляется необходимая медицинская помощь.

В связи с этим, заместитель главы кабинета министров поручил отработать план работы личного состава, чтобы контакт с осуждёнными лицами был минимальным.





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