Лавров прокомментировал группу «Россия – исламский мир»

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что 6-ой саммит группы стратегического видения «Россия – исламский мир» пройдёт в Саудовской Аравии, а также рассказал о её плодотворной активности. Об этом онв интервью телерадиокомпании «Новый век» в рамках проекта «Tatarstan Today. Открытый миру».

Отметим, что на данный момент группу «Россия – исламский мир» возглавляет глава Татарстана Рустам Минниханов.

Сергей Лавров подчеркнул, что внешнеполитическое ведомство страны энергично сотрудничает с Татарстаном в области обеспечения плодотворной работы данного объединения.

Министр уточнил, что «Россия – исламский мир» создавалась ещё при экс-главе МИД РФ Евгении Примакове, как интеллектуальный клуб.

Лавров отметил, что с тех пор группа превратилась в очень авторитетный и эффективный форум.

Более того, образован и успешно функционирует международный экономический форум «Россия-Исламский мир: KazanSummit» и «Айтматовские чтения за диалог культур». Также, он добавил, что это очень полезный формат, который российская сторона всячески развивает.

– Очередной, шестой, саммит группы стратегического видения «Россия-Исламский мир» вызвалась провести у себя Саудовская Аравия, – сказал Сергей Лавров.

Также, на днях, глава МИД РФ к 100-летию ТАССР, заявил, что республика является наиболее активным субъектом в укреплении международных, внешнеэкономических связей российских регионов .

Напомним, что эта группа создана в 2006 году под председательством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева, в неё входят различные общественные деятели из более 30 стран мира.

Добавим, что 5-е заседание группы стратегического видения состоялось в Уфе. Следующий 6-й саммит планируется провести в городе Джидда Саудовской Аравии.