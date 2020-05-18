Из-за COVID-19 без работы в Таджикистане остались тысячи граждан

Проникновение коронавируса в Таджикистан оказало негативное влияние на экономику страны. Заявление было сделано 16 мая представителем НАН Шарифом Рахимзода. Он подчеркнул, что тысячи граждан остались без работы. Об этом сообщили в ИА «Ховар».

Больше всего от последствий распространения COVID-19 пострадали организации в сфере обслуживания, отметил директор института экономики и демографии. По словам Рахимзода, данная ситуация наблюдается во всём мире.

Он акцентировал внимание на сотрудниках центров по продаже авиабилетов и компаний, которые занимаются сбытом топлива и продуктов питания в сфере воздушного транспорта. Рахимзода заявил, что сотни соответствующих таджикистанцев остались без работы из-за потерь доходов данных организаций.

Особый акцент был сделан на гражданах, которые занимались торговлей на рынках. Согласно предположению представителя НАН, в результате закрытия ряда торговых точек, работу могли потерять десятки тысяч человек. Кроме того, более 76 тысяч таджикистанцев временно остались без работы после закрытия многих торговых центров в столице государства.

Напомним, что на данный момент в Таджикистане зарегистрировано 1524 пациента с коронавирусом. Согласно данным минздрава, от тяжёлой формы болезни умерли 39 человек.